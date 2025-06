Benedetti asegura que Gobierno acatará decisión de Corte sobre consulta popular: "Les puedo jurar"

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró este jueves que el Gobierno del presidente Gustavo Petro va a acatar la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la consulta popular, que ahora el Ejecutivo se dispone a convocar vía decreto, lo que ha generado un debate jurídico en el país. Benedetti, además, señaló que el Senado supuestamente cometió "seis errores de vicio" en la votación del pasado 14 de mayo en la que esa corporación no dio el visto bueno a la consulta con la que el Gobierno busca tramitar su reforma laboral.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Aquí lo que se ha planteado es que nos hicieron seis jugaditas de mal gusto, que tienen un tufo a vagabundería, y que, por lo tanto, nosotros creemos que son las Cortes las que tienen que realmente tomar la decisión de qué es lo que pasa. Y les puedo jurar aquí que el Gobierno acata cualquier fallo o cualquier decisión de las Cortes, que hasta podemos anticipar", afirmó el funcionario durante la segunda jornada de la LIX Convención Bancaria, celebrada en Cartagena, donde afirmó que los supuestos errores del Senado terminaron "trastocando los valores y principios de la Constitución".

"Esto lleva a pensar al Gobierno que aquí no existió decisión (...) Si el Senado no toma una decisión, el presidente puede convocar elecciones (para votar la consulta)", agregó Benedetti.

Publicidad

El anuncio del mandatario fue criticado en los últimos días por distintos políticos, incluidos expresidentes y exministros suyos, que ven en la convocatoria por decreto presidencial de una consulta popular una ruptura institucional por ser competencia del Senado. Esta cámara legislativa rechazó el pasado 14 de mayo la convocatoria de la consulta popular pedida por Petro para rescatar la reforma laboral hundida en una comisión del Senado en marzo, pero el mandatario no acepta esa decisión e insiste en que "hicieron trampa".

A pesar del rechazo inicial a la reforma laboral y a la consulta popular, el Senado tramita ahora otro proyecto de reforma a las leyes del trabajo que ya pasó en tercer debate en la cámara alta. "El Gobierno busca la consulta popular para dirimir un conflicto entre Ejecutivo y Legislativo, y que así el pueblo se pronuncie sobre algo que necesita y sobre el que va a decidir", dijo este jueves Benedetti.

Publicidad

El ministro aseguró que con la consulta siempre se quiso restaurar los derechos laborales que fueron quitados con una ley aprobada en 2002.

Otros proyectos

El ministro también anunció que el Gobierno presentará dos proyectos de ley el próximo 20 de julio, en el inicio de una nueva legislatura, el primero de los cuales tiene que ver con una reforma a la justicia para fortalecer el sistema acusatorio. "No es cambiar, sino que las herramientas actuales no dan para luchar contra el crimen organizado. Hoy la Fiscalía General de la Nación no cuenta con medios ni recursos", afirmó.

La segunda es la ley de competencias, que a juicio de Benedetti, es la más importante que va a salir en las últimas décadas y busca subir el ingreso que le da la Nación a los territorios, municipios y departamentos del 24% a 39,5%. Además, la ley busca definir cómo se distribuye el Sistema General de Participaciones.

El trámite del proyecto debe hacerse antes de diciembre de 2025, estar aprobado antes de diciembre de 2026, y aplicarse desde 2027 durante 12 años, hasta que en 2039 se llegue al 100% de la descentralización de recursos.

"La verdadera descentralización está en la descentralización de los recursos públicos. Debe hacerse en los territorios, pero es una decisión que el Congreso tomará a partir del próximo semestre", concluyó.

Publicidad

EFE

EDITADO POR WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ, COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL