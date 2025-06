"Muy extraña": autoridades dan avances en búsqueda de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena

Tras cumplirse más de 50 días de la desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena, las autoridades de la capital de Bolívar revelaron detallessobre los avances de la búsqueda de la joven estudiante de medicina de la Universidad Militar Nueva Granada. Al respecto, se pronunció Jaime Hernández, director de Distriseguridad de Cartagena, una entidad vinculada al distrito que se encarga del apoyo logístico y tecnológico de la seguridad en la ciudad.

El funcionario, en entrevista con el canal de televisión Cosmovisión este 2 de junio, calificó en principio el caso de Tatiana como "una cosa muy extraña" y manifestó que, hasta el momento, desde la Alcaldía se ha hecho "todo lo que se ha podido".

Se debe recordar que a Tatiana se le perdió el rastro el pasado domingo 13 de abril luego de salir del Hospital Naval, donde realizaba su internado desde noviembre de 2024 como parte de su formación académica.

Entre las últimas imágenes que se tienen de la joven está un fotograma de un video tomado por un turista en el que se observa a la universitaria sentada sobre espolones o rocas contiguas a la avenida Santander mirando hacía al mar. En este mismo punto, algunas de sus pertenencias, como su celular y sandalias, fueron halladas días más tarde.

Hernández precisó que, por el momento, "nadie sabe nada...Nosotros hemos hecho desde la alcaldía todo lo que se ha podido hacer: recompensas, búsquedas con drones aéreos, con drones acuáticos, con la Armada, con el CTI. Hemos revisado todas las cámaras privadas que hay en la zona". El director de Distriseguridad recalcó que ha sido todo "un misterio muy doloroso para la familia de Tatiana" y que, desde el distrito, se ha acompañado a sus allegados.

"Imagínese que sea la hija de uno, es una tragedia muy dura. La idea es que implementemos herramientas para que esto no se repita por las cuales poder prevenir que esto pase", enfatizó. Respecto a novedades, la cabeza de la entidad puntualizó que desde "la Fiscalía en Bogotá también están teniendo acceso a la información del celularde Tatiana".

Sin embargo, pese a los esfuerzos, reiterando que se "ha intentado todo", señaló que sigue sin haber "ningún rastro". "Ha sido uno de esos casos que uno lo deja frio, en el limbo porque intenta uno de todo, con toda la autoridad que uno tiene con Policía, con Fiscalía, con Guarda Costa. No hay ningún rastro. Desde la autoridad no hay en este caso nada que podamos confirmar. Es muy triste y lamentable", expresó

Mamá de Tatiana Hernández hace denuncia en su investigación: Universidad de Tatiana comparte nuevo mensaje

Lucy Díaz, madre de Tatiana, se pronunció nuevamente sobre el caso y, en diálogo con Semana, lanzó una dura advertencia a las autoridades. En medio de sus declaraciones afirmó que existe una negligencia sistemática en la ciudad y reitera su principal hipótesis: Tatiana no se ahogó.

“Yo le dije a la Alcaldía que no perdieran el tiempo con esas máquinas, esos robots que iban a traer, porque eso era dilatar la investigación. Tatiana nunca estuvo en el agua", señaló. Diaz aseguró que existen varias inconsistencias en las líneas de investigación que siguen las autoridades y la Fiscalía General de la Nación.

De estas, enumeró el hallazgo de los zapatos y el teléfono de su hija en el sitio de donde se le perdió el rastro: "Por arte de magia, como dicen que Tatiana desapareció del sector, así por arte de magia llegaron esos objetos nuevamente a ese lugar”, aseveró. De igual forma, la madre apuntó que la búsqueda, en su criterio, debería dirigirse hacía el centro de la ciudad.

"Mi hipótesis fuerte, la cual nunca voy a cambiar, es que Tatiana entró al centro históricode la ciudad, pero como desafortunadamente las cámaras de esta ciudad turística no funcionan, entonces las autoridades me dicen que no tienen cómo comprobar", dijo.

Por los 50 días de su desaparición, la Universidad Militar Nueva Granada envió un nuevo mensaje en sus redes sociales en el reiteraron su apoyo: "¡Seguimos buscando a Tatiana! El pasado 13 de abril, nuestra estudiante de Medicina Tatiana Hernández desapareció en Cartagena. Su ausencia duele en toda la Comunidad Neogranadina".

La institución de educación superior también hizo un llamado a las autoridades para "intensificar su búsqueda" y a la comunidad para brindar información que permita escalecer el caso: "Si tienes información que pueda ayudar, por favor comunícate de inmediato con las autoridades. Cada dato cuenta".

