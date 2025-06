¿Qué hay detrás de la pelea de Donald Trump con Elon Musk? Los detalles del polémico divorcio

La alianza mantenida hasta ahora entre Donald Trump y Elon Musk derivó este jueves en una guerra abierta que comenzó luego de reproches sobre el plan fiscal impulsado por el mandatario estadounidense y escaló con amenazas de anulación de contratos gubernamentales y acusaciones por parte del magnate de que Trump figura en la lista del pedófilo Jeffrey Epstein. Si bien el desencadenante fue la decepción expresada por Trump sobre las críticas recibidas por parte de Muska su plan fiscal y presupuestario, que ha sido aprobado ya por la Cámara Baja y está en tramitación en el Senado, donde los republicanos también tienen el control, expertos consideran que detrás de esta pelea habría mucho más.

"Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así. Me sorprendió. (...) Estoy muy decepcionado porque Elon sabía los pormenores del proyecto de ley mejor que nadie", dijo Trumpante la prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, a quien recibió en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Musk había calificado esta semana de "abominación repugnante" dicho plan, que según la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense, una entidad no partidista, sumará a la deuda en la próxima década 2,4 billones de dólares.

Antes de que Trump hubiera acabado su comparecencia junto al líder germano, Musk recurrió a X -su red social- para dar su versión de los hechos. Ahí desmintió que estuviera al tanto del contenido de esa propuesta en su tiempo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un puesto que dejó el 30 de mayo, y criticó de hecho que ese plan fuera aprobado en plena noche, "tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo".

La escalada de su cruzada verbal pasó después a sus respectivas redes, X y Truth Social, donde a lo largo del día uno y otro se fueron contestando y elevando el tono. "La manera más fácil de ahorrar miles de millones de dólares en nuestro presupuesto es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. ¡Siempre me sorprendió que (Joe) Biden no lo hiciera!", señaló Trump en referencia a su antecesor demócrata (2021-2025).

SpaceX es la empresa controlada por Musk con los contratos más jugosos con el Gobierno: en abril obtuvo uno por valor de 5.900 millones con la Fuerza Espacial para el lanzamiento de satélites y misiones durante los próximos cinco años y en 2021 la NASA le adjudicó otro de 2.890 millones para desarrollar la nave lunar Starship HLS y realizar dos vuelos.

Musk se adelantó a la amenaza del líder republicano y anunció su decisión de desmantelar su aeronave Dragon, de la que Estados Unidos depende para transportar personal y objetos hacia la Estación Espacial Internacional (EEI). El magnate sudafricano acusó también de "ingrato" a Trump y consideró que sin su apoyo este habría perdido las elecciones de 2024, para cuya campaña aportó unos 250 millones, según estimaciones que circulan en la prensa.

Musk ya había dicho que la aprobación del plan fiscal en la Cámara Baja "socavaba" su trabajo como líder del DOGE para reducir el despilfarro de los fondos federales y hoy aseguró que la intención de eliminar el crédito fiscal para carros eléctricos no es la razón por la que decidió dejar la Casa Blanca. Pero de nuevo de forma pública, Trump ofreció otra versión de los hechos. "Elon se estaba desgastando, le pedí que se fuera, le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos que obligaba a todos a comprar carros eléctricos que nadie más quería (¡eso que él sabía desde hacía meses que iba a hacer!) ¡y simplemente se volvió LOCO!", dijo.

El dueño de X recrudeció su ofensiva al afirmar que la razón por la que el Ejecutivo no ha difundido aún los archivos de Jeffrey Epstein, que se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York semanas después de ser arrestado por cargos de tráfico sexual, es porque Trump figura en ellos.

Elon Musk y Donald Trump. AFP

Hasta ahora había transcurrido sin incidentes la relación entre Trump y Musk, que muchos analistas veían abocada al fracaso. En la despedida oficial al frente de DOGE, hubo intercambio de halagos y el magnate señaló que seguiría siendo amigo del presidente y asesorándole, de ahí la sorpresa que causó el duro intercambio de acusaciones de este jueves.



¿Un nuevo partido político?

Desde la impactante entrada de Elon Musk en la campaña de Donald Trump el año pasado, surgieron dudas sobre cuánto tiempo duraría la relación entre estos dos hombres impulsivos y ávidos de atención. Al principio vivieron una luna de miel. Trump defendió a su aliado de las críticas e incluso promocionó Tesla en la Casa Blanca y Musk llamó al presidente "rey" el día de la investidura.

Pero la tensión fue en aumento entre el impopular multimillonario y los miembros de gabinete y asesores del presidente. Para algunos expertos, lo que pudo haber sellado el destino de Elon Musk no ocurrió en Washington, sino en Wisconsin, donde el dueño de Tesla apoyó a un juez conservador, Brad Schimel, en unas recientes elecciones para la Corte Suprema local. La candidata demócrata, Susan Crawford, ganó por goleada y es bien sabido que a Trump no le gustan las derrotas.

Musk fue un recaudador de fondos clave en la campaña de Schimel y objeto de publicidad negativa lanzada por seguidores de Crawford. El resultado de esa elección resultó un revés para Trump en ese estado bisagra que el presidente ganó por menos de un punto porcentual en las elecciones de noviembre pasado frente a Biden, así que, para analistas, esta no solo fue la primera prueba real del sentimiento del electorado hacia Trump sino hacia Musk.

En todo caso, el multimillonario, quien no puede convertirse en presidente de Estados Unidos por ser ciudadano naturalizado, parece haber disfrutado con su aventura política. Este jueves se preguntó si no habría llegado la "hora de crear un nuevo partido político" en Estados Unidos. Musk lo preguntó en una encuesta y sus seguidores apoyaron la propuesta de forma mayoritaria, y también respaldó con un "sí" el mensaje en el que un internauta apostaba por que esta pelea la iba a ganar Musk y consideraba que Trump debía ser destituido y reemplazado por el vicepresidente, JD Vance.

Pese a la ruptura, tanto Trump como Musk seguirán siendo figuras con presencia constante en la esfera pública. El primero, desde su cargo en la Presidencia de Estados Unidos. El segundo, como principal ejecutivo de varias empresas tecnológicas con operaciones internacionales.

El futuro de su relación es incierto, pero la trayectoria de ambos sugiere que seguirán ocupando espacios relevantes en sus respectivos campos. El episodio protagonizado por ambo este 5 de junio pone de relieve la complejidad de las alianzas entre actores de alto perfil cuando convergen intereses políticos, económicos y personales. Trump y Musk no han chocado porque sean opuestos. Han chocado porque son lo mismo.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de AFP y EFE