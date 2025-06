Aberrante: mujer con discapacidad denuncia abusos de padrastro; su hija también habría sido víctima

En Antioquia, un hombre es señalado de haber abusado durante años de sus hijas y de una hijastra en condición de discapacidad a la que habría embarazado. “El me obligaba, yo le decía que no”, le relató la joven a Séptimo Día. El caso en contra del agricultor Fernando María Ruiz solo se conoció hasta que una de las víctimas denunció los vejámenes a los que habrían sido sometidas.

Además del testimonio de las presuntas afectadas, Séptimo Día también habló con la mamá de las jóvenes, quien aseguró que ella inicialmente no les creyó a sus hijas cuando estas le mencionaban los abusos de Fernando María Ruiz y hoy se arrepiente de no haberlo denunciado “por miedo”.

“A ellas me las tenían amenazadas, que si me contaban a mí, les iba peor...Yo le hacía reclamos y me trataba mal, por eso nunca llegué a tocar ese tema”, aseguró Gloria Nancy Arredondo.

Quien sí terminó dando a conocer el caso ante las autoridades fue Yenny Yurlay Ruiz, de 24 años. Ella, indignada por los horrores a los que dice fue sometida junto a sus hermanas, afirma que los abusos se prolongaron durante años, entre otras, porque su padre las amenazaba con golpearlas si se atrevían a contarle a su madre.

En 2023, Yenny Yurlay decidió denunciar a Fernando ante la Policía de Salgar tras enterarse que el sujeto estaría también abusando de una de sus sobrinas. Dos años más tarde, la Fiscalía solicitó una orden de captura contra Fernando María Ruiz, en marzo de 2025, por los delitos de acceso carnal o actos sexuales con persona incapaz de resistir.

Relatos de víctimas

Según cuenta Yenny Yurlay, la menor de la que estaría abusando recientemente Fernando María Ruiz es la hija de su media hermana Erika, una joven con discapacidad cognitiva de nacimiento. La adolescente, que hoy tiene 17 años y quien también sería hija del acusado, relató que en el 2017 empezó a vivir una pesadilla por cuenta de este hombre y que los hechos se prologaron durante varios años.

La joven le narró a Séptimo Día que ella también intentó comentarle el caso a su abuela, Gloria Nancy, pero ella no le creía: “Me decía que cuál hombre” y ella no “tenía a quién decirle, porque si le decía a alguien nos iba a pegar y como nos pegaba tan duro”. Señala que tampoco le quería contar a sus demás familiares porque pensaba que no le iban a creer. Sin embargo, en una llamada decidió decirle a su tía Yenny que desde los 9 años “ese señor la tocaba”.

Las autoridades conocieron el caso meses después por un reporte del ICBF. “Ponemos en protección a tres de las niñas que se encontraban en el hogar. Posteriormente, se dejan a cargo de la Comisaría de Familia”, mencionó María Victoria Castro, secretaría del Gobierno de Salgar.

“Por más años que él pague, nunca va a compensar lo que realmente hizo. Hay algo de tranquilidad, pero el daño fue demasiado grande. Yo no tuve infancia, y mis hermanitas tampoco”, concluyó Yenny.

Presunto abusador Fernando María Ruiz Séptimo Día

¿Qué dice el señalado de los abusos?

Fernando María Ruiz fue capturado, pero no aceptó los cargos imputados y se encuentra recluido en la estación de Policía del municipio de Salgar. Séptimo Día habló con él un mes después de su detención.

El señalado niega rotunamente los hechos, cuestionando que las cuatro presuntas víctimas no tengan pruebas y señalando que pudieron ponerse de acuerdo “porque como Yenny las sacó de acá y se las llevó para empezarlas a manipularlas”.

El caso sigue en investigación y si Fernando María Ruiz es hallado culpable la pena podría ser superior a los 20 años de prisión. También están pendientes unas pruebas de ADN para determinar si las dos hijas de Erika, su hijastra, son también hijas biológicas de este hombre. De confirmarse, podría abrirse un nuevo proceso judicial en contra del sujeto.

“Le deberían de dictar muchos años por el daño que nos hizo a todas nosotras. Una persona no tiene perdón de nadie, es que ni de Dios”, enfatizó la joven de 17 años que también habría sido abusada.

Gloria Nancy Arredondo, mamá de las presuntas víctimas Séptimo Día

Un mensaje para otras madres

En cuanto a la madre de las víctimas, Séptimo Día conoció que se podría iniciar un proceso judicial en su contra por no haber denunciado a tiempo los presuntos abusos de los que habrían sido víctimas sus hijas y nietas. La mujer, por su parte, insiste en que inicialmente no les creyó y luego tenía miedo de denunciar a su pareja por los maltratos a los que ella también era sometida. Sin embargo, hace énfasis en que hoy sabe que debió denunciarlo y les pide a sus hijas que la “disculpen por no haber acudido a tiempo, que donde no sea por ellas eso había seguido; que me disculpen y que me perdonen si me porté muy mal con ellas y me hice al lado de él, pero no al lado de ellas. Eso es lo que les pido”.

Además, les envió un mensaje a otras madres: que denuncien, “que saquen fuerzas, que ya que yo me llené de cobardía, de miedo, de todo eso, que no lo hice, que lo hagan ellas, ya que yo no fui capaz, porque eso se está viendo mucho”.