Cómo identificar a un potencial abusador en casa: habla experto en psiquiatría forense

En Salgar, Antioquia,una joven rompió el silencio y con ello destapó años de presunto abuso sexualsistemático dentro de su propio hogar. La denuncia no solo llevó a la captura de Fernando María Ruiz, señalado por sus propias hijas de ser su agresor, sino que también abrió un debate urgente: ¿cómo identificar a un potencial abusador cuando vive bajo el mismo techo?

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Un equipo periodístico de Séptimo Día investigó este aberrante caso, habló con el señalado y recogió los testimonios de las víctimas, quienes relataron los abusos que, según ellas, ocurrieron durante años sin que su madre interviniera pese a conocer la situación.

La denuncia que destapó el caso

El 26 de julio de 2023, Yenny Yurlay Ruiz, de 24 años, acudió a la Policía de Salgar para denunciar a su padre, Fernando María Ruiz. Lo hizo por ella, su hermana menor, su media hermana Erika con discapacidad cognitiva y sus dos sobrinas. Según su testimonio, todas fueron víctimas de presunto abuso sexual por parte de él.

“Si él en realidad tenía esa necesidad de tener relaciones con alguien, ¿por qué no buscó otras mujeres?”, expresó Yenny, quien asegura haber sido víctima desde temprana edad.

Publicidad

Las víctimas aseguran que su madre, Gloria Nancy Arredondo, tenía conocimiento de lo que ocurría, pero no actuó para detenerlo.

“A ellas me las tenían amenazadas, que, si me contaban a mí, les iba peor… Yo le hacía reclamos y me trataba mal, por eso nunca llegué a tocar ese tema”, confesó Gloria, quien expresó su arrepentimiento por no haber denunciado lo que vivían sus hijas.

Padre es señalado de presunto abuso sexual a sus hijas en Antioquia Foto: Séptimo Día

Publicidad

La intervención de las autoridades

Tras la denuncia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervino. “Ponemos en protección a tres de las niñas que se encontraban en el hogar. Posteriormente, se dejan a cargo de la Comisaría de Familia”, indicó María Victoria Castro, secretaria del Gobierno de Salgar.

Durante la investigación, se realizaron entrevistas con psicólogos y expertos, quienes concluyeron que los testimonios de las víctimas eran creíbles. Por tanto, la Fiscalía solicitó una orden de captura contra Fernando María Ruiz en marzo de 2025.

El proceso judicial

Fernando María Ruiz fue capturado, pero no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, relacionados con los delitos de acceso carnal o actos sexuales con persona incapaz de resistir.

A las hijas de Erika, Laura y su hermana menor se les practicaron pruebas de sangre que serán cotejadas con una muestra de Fernando, con el fin de establecer si son hijas biológicas suyas.

Publicidad

El perfil del agresor: análisis de un psiquiatra forense

Séptimo Día consultó al psiquiatra forense Belisario Valbuena para entender el comportamiento de agresores sexuales dentro del entorno familiar.

“El agresor incestuoso tiende a utilizar la amenaza. Es decir, si usted revela, le mato a su mamá, le mato a su hermanita, a través del engaño, a través de convencerla de que eso no es malo, de que eso lo hace por su bien, de que precisamente por ser su papá o su padrastro, él le está enseñando algo bueno sobre la sexualidad”, señaló.

Publicidad

Sobre el rol de la madre en estos casos, Valbuena explicó:

"¿Cómo entender que en este caso la mamá de las presuntas víctimas sabía y no hizo nada en su momento para denunciar? El problema es que en los sistemas familiares incestuosos hay unos secretos a voces que no se revelan y por lo general se encuentran mamás que no quieren comprender la gravedad de la situación y a veces incluso cuando las hijas ya son mayores y empiezan a revelar, ven a esa hija como un rival que le quiere de pronto quitar el afecto del marido”, afirmó el psiquiatra forense.

Cuando el presunto abusador es parte de la familia: claves para detectarlo Foto: Séptimo Día

Señales de alerta: lo que dice el ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar elaboró una guía para identificar a un posible agresor sexual en el entorno familiar. Aunque no existe un perfil único, hay comportamientos que deben generar alerta:



Insistencia en quedarse a solas con niños o niñas.



Preferencia por socializar con menores en lugar de adultos.



Muestras exageradas o inapropiadas de afecto.



Historial de denuncias o comportamientos sexuales inapropiados.



Consumo problemático de pornografía o sustancias psicoactivas.

¿Qué hacer ante una sospecha?

El ICBF recomienda actuar de inmediato si se sospecha de abuso sexual infantil. Las acciones clave son:



Escuchar y creer al niño o niña si expresa incomodidad o miedo.



Acudir a entidades como el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia o la Fiscalía.



Buscar orientación psicológica y legal para proteger al menor.



Una problemática frecuente

La comisaria de familia de Salgar, María Cristina Muñoz, señaló que este tipo de casos son comunes en Colombia:

“Yo pienso que es el pan de cada día en las comisarías de familia y las defensorías de familia de nuestro país, porque el delito sexual es algo que está muy normalizado dentro de nuestras familias y dentro nuestra cultura. El hecho de que esté normalizado no significa que se pueda seguir cometiendo o que no se denuncie”, relató.

Cifras que reflejan la magnitud del problema

Según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), solo hasta marzo de 2025 se habían reportado 4.237 casos de violencia sexual contra menores en Colombia. De estas víctimas, 3.442 fueron niñas y 788 niños.

Publicidad

Según datos de Medicina Legal citados por el Concejo de Bogotá, en lo corrido del año 2025 se han registrado 329 casos de presunto abuso sexual infantil en la capital del país.