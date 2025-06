Mario Mendoza dice que Petro es "muy peligroso" y se siente responsable de su voto

El escritor bogotano Mario Mendoza es el más reciente invitado de Lo más viral de Noticias Caracol. El autor de libros como Satanás, Vírgenes y toxicómanos, Los vagabundos de Dios, La melancolía de los feos, Lady Masacre, Akelarre, entre otros, es una de las figuras más populares de la literatura colombiana en la actualidad.

Mendoza habló sobre su responsabilidad política, lo que es su vida como escritor, la inteligencia artificial y otros temas que trata en su obra. "Yo había hecho mi voto público y me sentía responsable políticamente de ese voto. Esa responsabilidad me obligaba a salir a a decir la verdad", respondió el escritor cuando le preguntaron sobre el presidente Gustavo Petro, a quien además definió como "muy peligroso".

El autor se adentró en lo que ha sido su obra y su trabajo para construirla. "Cuando uno decide ser un escritor es prácticamente un suicidio. La mayoría de nosotros hemos vivido de ser columnistas de prensa, profesor universitarios, etcétera. Hemos tenido que movernos de mil maneras para poder sobrevivir. Es complejo", relató. El escritor, aunque lamenta la actualidad de su profesión, asegura que encontrarla fue lo mejor que le pudo pasar.

El bogotano es uno de los autores más conocidos en el país, su proceso de escritura ha significado sacrificios en su vida y su salud. "Hay escritores que se han encadenado. Que llegan y se encadenan y le entregan la llave a alguien y le dice: venga en siete horas. Para poder estar metido dentro de una novela. Yo creo que es un oficio muy doloroso, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. No me parece que sea un oficio que uno diga qué maravilla, extraordinario, qué alegría. No, es un es es un oficio que produce dolores atroces".

El escritor menciona lesiones en la columna vertebral, escoliosis, desviaciones de la columna. vértebras presionadas o dañadas, síndrome de tubo metacarpiano, entre otras condiciones que ocasionan el estar sentado escribiendo por mucho tiempo. "Toca parar cada 45 minutos o cada hora, meter las manos en agua tibia", cuenta Mendoza, que agrega que una vez duró 17 horas escribiendo sin descanso. "Cuando uno está obsesionado a la mitad de una novela es tremendo".

El autor también habló sobre opinión de la inteligencia artificial, que a su modo de ver, delira. "Una de las características de la inteligencia artificial es que ella misma delira, o sea, miente, inventa. Como es un patrón aleatorio, a veces va creando cosas que no existen, pero que ella va inventando en la medida en que va mezclando los patrones. Ya está claro que hay gente que se pega la inteligencia artificial y la IA no te confronta nunca".

El autor asegura que la IA se va alimentando de la información y que hay personas que están completamente psicóticas de estar en relación con la inteligencia artificial. "Hay gente que se levanta y le pregunta a la inteligencia artificial: Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Mira, yo tenía pensado hoy hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Tú qué opinas?. Esa Inteligencia Artificial se va volviendo en una compañera, una amiga y algo muy cerca que te va encapsulando hasta que te enloqueces".

