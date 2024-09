La muerte de su joven hija, uno de los momentos más dolorosos para Alci Acosta

El reconocido cantante de bolero, Alci Acosta, abrió su corazón y reveló detalles de su vida en Se Dice De Mí . Revivió algunos de los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar, como la muerte de su hija mayor debido a una grave enfermedad y el fallecimiento del amor de su vida, su esposa Ruth Acosta de Agudelo.

>>>Alci Acosta le dice adiós a los escenarios tras 60 años de carrera: "Llegó la hora de despedirme"

El intérprete de canciones como ‘La copa rota’, ‘No renunciaré’, ‘Traicionera’ y ‘El último beso’ demostró desde muy pequeño su pasión y amor por la música. A pesar de que la situación económica de su familia no era la mejor, comenzó a tocar en un piano de cartón.

Nació el 5 de noviembre de 1938 en Soledad, Atlántico, en una familia humilde, pero en un hogar “supremamente feliz”. Su padre se dedicaba a fabricar tacones para zapatos de mujer y, con todo ese esfuerzo, logró darle su primer piano a Alci Acosta.

Publicidad

Así fue haciéndose un lugar en la música. Tocó el piano para diferentes grupos musicales hasta que se atrevió a cantar boleros. El compositor Cristóbal Sanjuan le propuso a Alci grabar una canción que lo lanzó al estrellato. Desde entonces, su hermosa melodía y su técnica con el piano lo catalogaron como el maestro de los boleros.

>>>La verdadera historia de Miguel Morales: de su inicio en Los Diablitos a crear una dinastía

Publicidad

En medio de la fama y su increíble reconocimiento, tuvo que enfrentar la muerte de su hija mayor, Yaneth de Jesús, quien sufrió un tumor cerca de sus ojos que le hizo perder la vista. Posteriormente, los médicos descubrieron que padecía de esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema nervioso, principalmente el cerebro y la médula espinal.

“En el momento que la internamos otra vez duró unos 12 días y luego falleció. Yaneth, antes de morir, tenía el anhelo y la ilusión de ver a su papá y a su hermano cantando donde hubiese mucha gente. Dedicamos de todo corazón la canción ‘El último beso’”, afirmó Alci Acosta, quien recuerda que cada vez que interpreta esa melodía se la dedica a su hija, fallecida a los 33 años.

>>>Gabriel 'Rumba' Romero y su agrupación fueron secuestrados para presentarse en Cuba

¿Por qué Alci Acosta no quería que sus hijos fueran músicos?

El maestro soñaba con que sus hijos siguieran una carrera profesional diferente a la música, especialmente su hijo Checo. “Mi papá no quería que yo me vinculara en ese entorno tan pesado, tan alto, lleno de vicio, de licor, de mujeres, de irresponsabilidades, pero gracias a mi mamá yo insistí”, reveló su hijo Checo Acosta.

Publicidad

>>>Muerte de Kaleth Morales devastó a su papá y le dejó una dura reflexión: “Preferí la fama”

Por ello, tuvo que aceptar que su hijo nació con el mismo amor por la música. “Estamos felices porque a su mamá le gustaba mucho la profesión de su hijo y, lógicamente, a mí también. Me tocó apoyarlo”, mencionó Alci.

Publicidad

Desde entonces ambos han compartido escenarios donde han interpretado los éxitos del maestro Alci Acosta. La música ha sido parte fundamental de la unión familiar.

>>>¿De dónde salió el nombre de Los Tigres del Norte? La curiosa historia de la agrupación

La muerte de su esposa lo marcó

Alci Acosta tenía 19 años cuando conoció a quien sería el amor de su vida, Ruth Acosta de Agudelo. En medio de un romance lleno de cartas y amor, la pareja se casó y construyó una gran familia.

Cabe resaltar que, en un principio el cantante se había fijado en su cuñada, pero no sabía que Ruth sería la persona a quien amaría con todo su corazón hasta su último aliento.

Publicidad

>>>¿Kaleth Morales hizo un pacto que lo llevó a la muerte? Los mitos sobre su éxito

Su única novia y esposa se enfermó en 2020 tras contagiarse de COVID-19. Aunque luchó incansablemente por recuperarse, falleció en noviembre de ese año. “Me cuesta mucho y, como todavía hay muchas cosas de ella en el cuarto, especialmente sus vestidos, yo estoy ahí solito y me pongo a mirar eso y siempre me da mucha tristeza. Siempre hace falta la presencia de tantos años”, concluyó.

Publicidad