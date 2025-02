Jerau reveló en Se Dice De Mí que una dolorosa pérdida marcó su vida y el rumbo de su carrera

El cartagenero Gerardo Rodríguez de la Rosa, conocido en el mundo de la música como Jerau, es un cantante y compositor colombiano de género tropipop. Con su inconfundible estilo musical y carisma, ha logrado conquistar corazones en Colombia. En una reciente entrevista en el programa Se Dice De Mí , Jerau abrió su corazón y compartió uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de su madre.

El inicio de una carrera prometedora

Jerau, sobrino de la actriz Myriam de Lourdes y primo de la cantante Carolina Sabino, alcanzó la fama con su sencillo Estás conmigo. También es conocido por otros éxitos como Conquista, Volver a sonreír y Cada vez. A lo largo de su carrera, ha demostrado que el éxito no solo se mide en los hits, sino en la capacidad de superar obstáculos y mantenerse fiel a sus raíces.

La dolorosa noticia que lo marcó

La vida de Jerau cambió drásticamente cuando su madre fue diagnosticada con un cáncer muy agresivo.

"En una venida a Bogotá se hicieron los exámenes y estuvimos aquí. El médico enseguida nos dijo ‘su mamá tiene un cáncer muy agresivo’ y yo ‘¿qué? Mi mamá está muy joven, ¿cómo así?’, ‘Sí, y tenemos que operarla y sacarle todo el estómago’", recordó el artista.

A pesar del diagnóstico, la madre de Jerau enfrentó la enfermedad con valentía. "Me acuerdo que cuando me gané el disco de oro la llamaron por altavoz. A ella le dijeron queremos felicitarla porque su hijo se acaba de ganar un disco de oro. Ese año me gané todos los premios en Colombia en todo", recordó Jerau con emoción.

La vida de Jerau dio un giro drástico tras el diagnóstico de cáncer de su madre Foto: Se Dice De Mí

La familia de Jerau se unió en los difíciles momentos de la quimioterapia, siempre a su lado.

"Mi tía Margarita siempre fue una imagen fuerte dentro de la familia, entonces verla en su expresión de vulnerabilidad, pues fue desconcertante, fue doloroso", contó Carolina Sabino.

Un legado de amor y fortaleza

Jerau compartió cómo la enfermedad de su madre marcó su carrera. "Duró 2 años, en el momento más fuerte de mi carrera. O sea, yo salí a trabajar y yo pensaba era en ella, o sea, yo pensé tengo que demostrarles que yo soy capaz y que he aprendido todo lo que ella me ha enseñado. Murió martes a las 6 de la tarde, ese día cambió totalmente toda la vida", relató entre lágrimas.

A pesar del gran dolor que sentía, Jerau tuvo que realizar un concierto en Medellín pocos días después de la muerte de su madre.

"Yo a los dos días que mi mamá murió me tocó concierto en Medellín y la gente sabía y el paisa me lo valoró mucho, me lo agradecía. Ya yo tengo una conexión con Medellín muy grande", recordó Jerau.

Jerau reveló en Se Dice De Mí que dio un concierto solo dos días después de la muerte de su madre Foto: Se Dice De Mí

Un hecho que marcó su vida

La pérdida de su madre no solo marcó la vida personal de Jerau, sino que también fortaleció los lazos familiares. "A mí me encanta porque ella logró verlo triunfar. Logró ver que su hijo tenía una profesión maravillosa, que todo lo que él había estudiado le iba a servir para administrar su vida y sus recursos, pero que definitivamente su realización y su felicidad era esa", afirmó Myriam de Lourdes.