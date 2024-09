La modelo, presentadora e influencer colombiana María Clara Rodríguez reveló en Se Dice De Mí detalles poco conocidos de vida. Sin duda, enfrentarse a la muerte ha sido una de sus más grandes luchas. Esto sucedió al dar a luz a su primogénita Matilde.

La exreina tuvo a su primera hija en mayo de 2016. Aunque el nacimiento fue un momento muy especial para ella, también vivió una de las situaciones más difíciles de su vida por complicaciones tras el parto.

“Yo alcanzo a ver a Matilde, que pesó 3.500 gr., era una gorda divina, rosada, hermosa. Se la ponen al papá para que la tenga. Inmediatamente empiezo yo a escuchar unas alarmas, todo se descontrola en el quirófano”, recordó.

En aquel momento, en la sala de parto todos empiezan a decir código rojo y la modelo no entendía qué estaba sucediendo. Asegura que todo se descontroló.

“Empecé a sentir un cosquilleo en mi cabeza, escuché que pedían unidades de sangre, escuchaba ruidos, veo que la anestesióloga que me había atendido en mi parto se acerca y me mira con una cara de terror que yo nunca le había visto a nadie... me desvanecí y yo juré que me había muerto”, afirmó sobre los dramáticos momentos que vivió.

María Clara Rodríguez se encontró de frente con la muerte. Lo que debía ser un momento de completa felicidad para su familia, rápidamente se convirtió en angustia e incertidumbre por el estado de salud de la presentadora.

"Yo creo que la peor experiencia que hemos tenido como familia, fue un día durísimo. Soy médica y tuve la oportunidad también de estar ahí a través de un vidrio donde se veía todo lo que estaba pasando y sentir que la vida a mi hermana se le estaba yendo”, afirmó María Claudia Rodríguez, hermana de la influencer.

Santiago González, esposo de la presentadora, también recordó en Se dice de mí cómo vivieron el parto: "Fue muy duro, yo no creí que nos fuéramos a enfrentar a eso realmente, Matilde sale y todo estaba muy normal hasta que sacan la placenta y ahí fue cuando la cosa se complicó”, añadió.

A pesar de las complicaciones del parto, la familia pudo sobreponerse a esta difícil situación. Y, aunque los médicos le recomendaron no volver a quedar embarazada, María Clara sintió que estaba lista para volver a ser mamá.

“Y al segundo mes de buscar el segundo bebé ella quedó embarazada y pues con la sorpresa que no llegó uno, si no que llegaron dos”, recordó el esposo de la presentadora.

Hoy, María Clara Rodríguez tiene tres hijos. En 2018, dio a luz a sus mellizos, Lorenzo y Luciano. Debido a sus experiencias personales, encontró su vocación en las redes sociales compartiendo contenido sobre maternidad.