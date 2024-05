Diomedes Díaz murió escuchando una canción de Omar Geles, según Joaquín Guillén

Tras conocerse la noticia de la muerte de Omar Geles, decenas de personas se agolparon a las afueras de la clínica Erasmo de Valledupar, lugar en el que falleció el cantautor tras ser ingresado de urgencias.

Con la nostalgia a flor de piel y los éxitos del maestro Omar Geles, de 57 años, sonando a todo volumen, sus fanáticos le rindieron un sentido homenaje.

Una de las personas que llegó hasta la clínica fue Joaquín Guillén, quien recordó que hace pocos días también falleció la mamá de Diomedes: “Yo no sé qué le pasa a este mes de mayo. Hoy despedimos a ese gran artista, a ese gran compositor, a ese acordeonero, a un diamante como Omar Geles, una pérdida irreparable. No sé qué nos está pasando”.

“Era un niño agradecido. Diomedes le grabó su primera canción porque me la dio a mí, yo hice la pista e insistí que Diomedes la grabara, porque a él no le gustaba mucho la canción. Le rogué y le rogué hasta que Diomedes grabó la canción. Recuerdo que cuando Diomedes terminó de grabar dijo ‘compadre Juaco, si esta canción no pega, lo digo por la prensa que fue escogida por usted’. Fue un éxito, se llamó No intentes”, dijo Guillén.

Joaquín Guillén recordó también que, después de eso, Diomedes Díaz le grabó otro tema a Omar Geles, La falla fue tuya.

Incluso, las coincidencias de la vida son tan increíbles que el Cacique de la Junta falleció mientras escuchaba una canción del Diablito.

“Después de que no le quería grabar, Diomedes Díaz murió escuchando la canción de Omar Geles Qué cosa tan difícil es vivir sin ti”, complementó Guillén.

