Para que no me olvides, el éxito de Juan Fernando Velasco que sobrepasó al artista

El artista ecuatoriano Juan Fernando Velasco ha conseguido un importante reconocimiento en su país natal, Ecuador, pero también a nivel internacional. Sin embargo, a diferencia de otros artistas, sus canciones, como Para que no me olvides, se hicieron reconocidas antes que él.



Una de las primeras experiencias que vivió en las que se encontró de frente con que, aunque las personas no conocían su nombre, sí conocían sus canciones la tuvo precisamente en Cali, Colombia.

"Estaba con el promotor y la chica que me entrevistaba, pues nada, yo estaba sentadito ahí esperando y ella no tenía ningún interés en entrevistarme, se notaba que estaba en otras", recordó. Juan Fernando Velasco se presentó con la periodista, diciéndole que era un artista de Ecuador "y me acuerdo que me dijo el como: 'tengo 3 minutos para esta entrevista porque estamos muy complicados'".

Mientras la comunicadora leía la información, apareció el nombre de la canción Para que no me olvides. En ese momento ella reaccionó de una manera inolvidable para el ecuatoriano. "Oyó el tema y dijo 'no te puedo creer que eres tú, no puede ser'. Bueno, la entrevista que iba a durar 3 minutos duró una hora, hablamos de todo, me contó de lo que le producía la canción y otras canciones tienes, o sea, no quería ella parar la entrevista".

Entonces Juan Fernando Velasco notó que internacionalmente canciones como Para que no me olvides, Chao Lola, Hoy que no estás, entre otras, tenían un gran reconocimiento, pero no lo tenían a él como referencia.

"Eso fue lo que produjo para muchas personas Para que no me olvides, en Colombia, descubrir a alguien. Tomó muchísimo tiempo que la gente asociara mi cara y mi nombre con esa canción, tomó años, dos o tres años, hasta que la gente relacionara a Juan Fernando Velasco con Para que no olvides y dijera este es el que canta aquí", reconoce.

El periodista musical y director de La Mega Alejandro Villalobos señala que "él es de esos ejemplos donde las canciones se vuelven mucho más fuertes que el artista, sobre todo en esa época donde las redes sociales no estaban, si no había un video del artista y que estuviera pasando en los canales de videos musicales pues la gente difícilmente lo iba a identificar".

El intérprete de Chao Lola resalta que luego, cuando las personas empezaron a identificarlo como artista, enfrentó el reto de su extrema timidez. "Todavía me cuesta, me sigue costando y sí es algo que disfruto a veces, pero en general no lo disfruto, hay gente que disfruta ser famoso que le encanta exponerse, pero yo no".