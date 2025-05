Home Burgers le hace generosa propuesta a Frisby en España: ¿de qué se trata?

La marca de pollo frito Frisby denunció en días pasados que su imagen estaban siendo usada sin su autorización por varias cuentas en redes sociales promocionando su llegada a España. La compañía colombiana aseguró que no se trataba de ellos y las personas detrás de la llamada "Frisby España" aseguraron que estaban preparando la apertura de su primer local, pero que no tenía ninguna relación con la empresa de Colombia.

El 30 de abril, la cuenta española compartió la primera imagen con el texto "Esto no es pollo. Es Frisby. Y está llegando", anunciando su llegada al país europea. La imagen del Frisby original ha sido usado por esta empresa extranjera, que ha asegurado que están actuando con total legalidad frente a las normas de Europa. "Frisby España es el titular exclusivo y legalmente registrado de la marca FRISBY en la Unión Europea, incluyendo sus versiones denominativas y gráficos, conforme a la legislación vigente en materia de propiedad industrial (EUIPO). Esta titularidad nos confiere el pleno derecho de uso y explotación de la marca en territorio europeo, incluyendo la apertura de puntos de venta, la explotación comercial directo, y la oferto de franquicias", aseguraron en un comunicado.

“Frisby Colombia registró en 2005 su marca en la Unión Europea, desafortunadamente nunca la utilizó. Y hay que recordar que tanto en la Unión Europea como a lo largo y ancho del planeta Tierra, el solo registro no concede esa titularidad. Si uno no usa la marca, pierde el uso, como lo que le sucedió a Frisby en este caso”, explicó Andrés Barreto, exsuperintendente de Industria y Comercio. Por esta razón, diferentes empresas han mostrado su apoyo, o "a pollo" como le llamaron, a la marca colombiana.

Empresas como Kokoriko, Buffalo Wings, Presto, Andrés Carne de Res, Laika Mascotas, Trocipollo, Miniso Colombia, Aguardiente Amarillo, Federación de Cafeteros, Alpina, Crepes & Waffles, Grupo Éxito, Bimbo Colombia, Caracol TV, Helados Popsy, Rappi, Totto, Avianca, Tiendas Ara, Bancolombia, Baloto Colombia, Grupo Niche, Banda Sinfónica Nacional de Colombia, el Corral, entre muchas otras, han mostrado su apoyo a Frisby.

Ahora, la empresa de hamburguesas Home Burgers, además de dar su apoyo, le hizo una propuesta de negocios. "Tenemos dos preguntas. Estamos de acuerdo que nadie lo hace como Frisby lo hace. O en que no hay lugar como el hogar. Home abre sus puertas, sus ventanas, pero sobre todo su cocina para traer verdadero pollo Frisby a España. Porque sabemos de primera mano lo difícil que es abrir en otro país. No solamente crear marca, sino crear marca país. Por eso no queremos dejar pasar esta oportunidad para darle nuestro apoyo total a Frisby, obviamente el original", dijeron en un video publicado en las cuentas de Home Burgers en Colombia y España.



¿Cuál fue la propuesta de Home Burgers a Frisby?

La marca de hamburguesas, que se creó en 2015, llegó a España el año pasado donde abrió tres tiendas, ubicadas en las siguientes direcciones de Madrid: Plaza Manuel Becerra 16, Paseo del Gral. Martínez Campos 9 y Calle Atocha 79. Home Burgers ofreció su apoyo al igual que las demás marcas, dijeron que querían ir más allá. "Home es la casa de todos los colombianos en Madrid y estamos tan seguros de esto que queremos que Frisby venga y se tome nuestros locales para que le muestre a todos los colombianos que viven acá y todos los españoles que no conocen la marca, cuál es el pollo de verdad y cuál es el Frisby original".

La empresa le envió el mensaje directo a Frisby, ofreciéndole una forma sencilla en la que pueda llevar sus productos a España, como respuesta a la empresa española que tomó la imagen y nombre de la marca de pollo colombiana. "Querido, Frisby. Si les suena la idea les ofrecemos nuestros restaurantes en España para un in and out en el que juntos podamos mostrar lo mejor de Colombia", concluyó la hamburguesería en su mensaje.

El concepto de "in and out" al que se refirió Home Burgers, en su propuesta a Frisby, se refiere a que la empresa le permitiría a otra vender sus productos así se trate de una marca ajena. Como Home no ofrece el tipo de pollo que si ofrece Frisby dentro de sus productos parece que permitiría la venta conjunta de los productos de ambas marcas en el mismo comercio físico.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL