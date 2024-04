Caso Tou Ger Xiong: turista extranjero víctima de secuestro y asesinato en Medellín

Elturismo extranjero en el país ha tenido un creciente número de visitantes que buscan encontrar, específicamente, en ciudades como Medellín o Cartagena, sexo y drogas. Colombia ha pasado de ser visitado por la biodiversidad, la naturaleza y sus maravillosos lugares a convertirse en uno de los principales sitios de oferta y demanda de servicios sexuales. El problema es que muchos visitantes han sido asesinados. ¿Cuáles serían las razones?

Tou Ger Xiong, un ciudadano de 50 años nacido en Laos, pero con residencia y pasaporte americano, es una de las tantas víctimas de la delincuencia en La Ciudad de la Eterna Primavera. El cuerpo sin vida del turista se halló en una zona boscosa de La Quebrada La Corcovada, en Antioquia.



A Xiong le arrancaron los dientes, hicieron de la parte baja de su espalda un saco de boxeo y su cráneo fue aplastado con un objeto contundente. Pero ¿quién habría cometido este atroz crimen?

Su familia, en Minneapolis, Estados Unidos, aún lo recuerdan con amor. Eh Xiong, es uno de los hermanos mayor de la víctima, y le comentó a Los Informantes que él era una persona que siempre había luchado por la justicia, era activista y un gran defensor de la justicia social e impactó en muchas vidas. Además, tenía otra faceta como comediante, pues creía que era el método perfecto para unir a las personas.

“Lo invitaron a Medellín y le encantó ese lugar, amaba la cultura, amaba a la gente, la comida, la vibrante vida nocturna. Él y yo hablábamos a menudo y él realmente ama Colombia, ama la vida allí. Estaba muy emocionado incluso intentó aprender español”, mencionó el familiar de Tou Ger Xiong.



El turista visitó en varias oportunidades la capital de Antioquia, pero en junio de 2023, en una de las visitas se relacionó con una joven llamada Sharit Gisela Mejía Martínez, de 19 años. Según su hermano, Xiong no conoció a esta joven por medio de redes sociales, sino en un club nocturno. Ellos entraron en conversaciones y tuvieron un par de salidas. “Visitaron muchos lugares en Medellín, también me habló de lo sensata y gran persona que era. Él estaba feliz con ella”, aseguró su hermano.

Por otro lado, Eh Xiong recordó la última vez que supo de su hermano el 10 de diciembre de 2023. En una llamada Tou Ger Xiong le pidió dos mil dólares, unos ocho millones de pesos colombianos, que para su hermano no era nada descabellado, pues ya le había prestado cantidades similares en otras ocasiones. Pasaron dos días y Eh Xiong aún no podía girarle la plata, pero el tampoco volvió a recibir ningún mensaje de él. En horas de la tarde, por medio de un amigo de su hermano, se enteró que había sido secuestrado. “No sabía qué hacer. Me comuniqué con la Embajada de Estados Unidos y le notifiqué de inmediato”, afirmó.



Las autoridades capturaron a tres personas en el mes de enero de este año, que presuntamente, sería los principales sospechosos: Santiago Bustamante Londoño, Andrés Hincapié Ortegón y Sharit Gisela Mejía Martínez, la amiga de Tou. Fueron judicializados por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y uso de menor de edad en la comisión del crimen.

“Me desgarraba el corazón. Yo cuando escuché por primera vez que era la mujer que había visto antes, sentí una sensación de traición, me sentí triste incluso de que mi hermano, que me la presentó a mí y a la familia, hiciera tal cosa. Entristece”, relató Eh Xiong.

En las últimas semanas de abril, la cifra de muertes violentas de turistas extranjeros en Medellín ascendió a 16 para el 2024. Aún existe una nube que envuelve los excesos de las personas y el mal turismo de La Ciudad de la Eterna Primavera.