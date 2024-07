Familia perdió a tres de sus integrantes, dos menores, en fatídico accidente de moto en Acacías

En Colombia, las cifras de accidentes en motocicletas son alarmantes y en gran cantidad de casos las víctimas son niños que van sin casco. En los últimos cinco años, más de 2.600 menores han perdido la vida en siniestros viales mientras eran transportados en motos. En la mayoría de los casos, las muertes se deben a traumas craneoencefálicos severos. Séptimo Día conoció el relato de una familia en Acacías que perdió a tres de sus integrantes en un trágico accidente.

>>>Niños en riesgo: la imprudencia de menores sin casco en motocicleta sigue cobrando vidas

El 12 de febrero de 2022, en la zona rural de Acacías, Meta, la familia Abello Díaz se enfrentó a la peor de sus tragedias. Normalmente, en las veredas y en los municipios las personas se desplazan en motocicletas y el casco es uno de los elementos que poco son usados. Además, es común ver a las familias que van con 3 o 4 personas en una sola moto.

Liseth Mariana, de 8 años, y Lina María, de 4, perdieron la vida en el siniestro vial cuando iba en la moto con su abuela, María Díaz, de regreso a su casa. Ellas fueron arrolladas por una volqueta. Las autoridades llegaron de inmediato al lugar para socorrer a las víctimas. “Cuando llegamos, efectivamente la escena fue desgarradora, como autoridad uno trata de simplemente verificar si hay víctimas y en ese caso había tres”, aseguró Leonardo Ramírez, agente de tránsito del municipio de Acacías, quien atendió la tragedia.

Publicidad

El golpe contra la volqueta y, luego, el impacto contra el pavimento fueron fulminantes. Ellas estaban desprotegidas, sin ni siquiera portar un casco que hubiese amortiguado la caída y, por ende, evitar sus muertes. Las menores y su abuela no soportaron la rudeza de los golpes. “Yo tenía esperanza que la chiquis estaba viva, cuando miré hacia los pies ahí fue en donde ya se me perdió la esperanza. Me quitaron un 99% de vida”, aseguró Eslay, madre de las menores.

>>>Conductores ebrios: alarmante aumento de casos fatales por siniestros viales en el país

Publicidad

Para las autoridades, tragedias como esta se hubiesen podido evitar. Primero, si no se excede el número de personas permitidas para movilizarse en una motocicleta y, lo más importante, si hubiesen llevado puesto un casco de protección.

“Ellas tenían los cascos, pero casi no lo utilizaban porque uno no lo mira como con esa importancia de que ellos lo utilicen. Por ejemplo, yo nunca pensé que iba a pasar una cosa de esas”, indicó la madre.

>>>¿Rehabilitación o tortura? La grave realidad de algunos centros de tratamiento en Colombia

Por ahora, para la familia Abello solo queda el amargo recuerdo y el dolor de perder a tres de sus integrantes. También esperan concientizar a los demás sobre las terribles tragedias que pueden suceder tras movilizarse sin protección y sin inteligencia vial, ocasionando la perdida de menores inocentes en las vías del país.

Publicidad

Según datos proporcionados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Liga Contra la Violencia Vial, la segunda causa de muerte de menores en Colombia está directamente relacionada con el alarmante nivel de accidentalidad vial en motocicletas.

Vea el capítulo completo de Séptimo Día aquí: