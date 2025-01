Presunto feminicida fue a la Policía a confesar el crimen de su pareja, pero quedó libre: ¿por qué?

Julieth Girlesa Cornelio, de 29 años, fue violentamente asesinada, al parecer, por su expareja luego de salir de trabajar. Aunque el señalado feminicida, Joan Sebastián Hernández, se presentó al búnker de la Fiscalía en Medellín, no fue capturado.

“La gente comete un homicidio, ahí lo tienen y lo dejan ir, parte sin novedad, o sea que la familia es la que sufre”, lamentó en Séptimo Día Eliana María Cardona, madre de la víctima.

Así fue el crimen

De acuerdo con la investigación, cuando Julieth Girlesa salió de su trabajo en Medellín el 26 de mayo de 2023 fue abordada por Joan Sebastián Hernández y obligada a subirse a un taxi en el que salieron de la capital antioqueña, por la autopista Medellín - Bogotá, y se desviaron por una carretera en la que ocurrió el crimen.

La mamá de la víctima contó que al llamar al celular de su hija Joan Sebastián le contestó asegurándole “ya la maté y a usted le va a pasar lo mismo por alcahueta”. Por ello, Eliana María se dirigió a la Fiscalía a denunciar el caso.

Según el relato de la madre de la víctima, Julieth Girlesa estuvo en unión libre con Joan Sebastián Hernández durante varios años, pero luego comenzaron a presentarse agresiones.

Joan Sebastián Hernández, presunto feminicida Séptimo Día

“Empezó a ser grosero con ella, grosero con el niño (de 14 años) y le contestaba a uno feo también, entonces ya se empezó como a deteriorar la relación y con nosotros también. Empezaron a vivir mal, ella llegaba a la fábrica llorando y me decía ‘Mami, ya yo no quiero vivir con Cheo, ya yo no quiero’ y le decía yo ‘váyase para la casa’”, comentó Eliana María, agregando que, aunque su hija tomó la decisión de separarse, siempre tuvo miedo por el trato y las amenazas de Joan Sebastián Hernández.

Ese 26 de mayo de 2023, mientras Eliana María Cardona instauraba la denuncia en la Fiscalía, con la Policía del municipio de Bello se comunicó la Personería de Medellín informando que un hombre se presentó en el lugar asegurando que había cometido el homicidio de su compañera sentimental.

Ese hombre era Joan Sebastián Hernández, quien no podía ser capturado porque “es una persona que se está entregando voluntariamente y que está indicando que asesinó a su compañera sentimental y en el momento tampoco tenemos la primera evidencia física o elemento material probatorio, que es el occiso”, explicó el mayor Daniel Celis en Séptimo Día.

Lo que se tenían era la ubicación de dónde ocurrieron los hechos, pues el presunto asesino les había entregado los datos. Entre tanto, Joan Sebastián Hernández fue llevado a la sede de la Fiscalía de Medellín para tomarle entrevista, mientras uniformados se dirigían a la zona que había indicado. Luego, al hombre lo trasladaron al lugar para que les dijera exactamente dónde estaba el cuerpo de Julieth Girlesa.

Aunque el sujeto había detallado dónde estaba el cuerpo de la joven, no fue capturado, según la Policía, “porque él se presentó voluntariamente ante la Personería”. Pese a que lo llevaron de nuevo a la Fiscalía de Medellín, allí tampoco pudieron dejarlo detenido porque “puede configurar la flagrancia”.

Para lograr extraer el cuerpo de la víctima de feminicidio de esa zona boscosa, tuvieron que hacer presencia en el sitio unidades de Bomberos y agentes del CTI que realizaron los protocolos de levantamiento.

Al día siguiente del crimen, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Joan Sebastián Hernández, pero este ya no estaba en su lugar de residencia.

“Es un caso que está esclarecido, porque ya tenemos una orden de captura y porque está evidenciado lo que ocurrió y quién lo hizo, pero está - podríamos decir – impune", subrayó el mayor Celis.

¿Por qué no quedó capturado?

Estos casos, la ley es clara: una persona solo puede ser capturada en flagrancia o cuando existe una orden judicial vigente y, en un primer momento, con Joan Sebastián Hernández no se cumplían ninguno de los dos requisitos. Sin embargo, en Bello las autoridades quedaron indignadas, ya que un feminicidio que se pudo resolver y hacer justicia desde el primer día hoy está en la impunidad.

“En este caso, la fiscal que tomó el caso pudo haber revisado un poquito más la norma. Sin embargo, yo creo que hoy el llamado que hacemos es a los legisladores, al Congreso de la República, para revisar el Código Penal y ver qué ajustes le podemos hacer”, pidió Milena Arango, directora administrativa para las mujeres en la Alcaldía de Bello.

Por su parte, el exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, afirmó que hacerles seguimiento a estos casos sería clave para que se modifique la ley y quienes confiesen un crimen sean detenidos rápidamente.

Mientras piden justicia, el papá Julieth Girlesa sigue cuestionando la acción de las autoridades y afirmado que Joan Sebastián Hernández “debió quedar capturado ahí mismo”, pese a que le dijeron que “si lo capturaban el juez de todas maneras lo iba a soltar y eso no está bien”.