Presunto homicida intentó entregarse dos veces a la Policía y no fue capturado: ahora está prófugo

Se cree que cuando una persona confiesa un homicidio y se entrega a la Policía, debería ser detenida para enfrentar la justicia. Sin embargo, en Colombia, esto no siempre ocurre. La ley establece que una persona solo puede ser detenida si hay una orden de captura o si es sorprendida en flagrancia, es decir, cometiendo el delito. Séptimo Día conoció casos donde, aunque parezca absurdo, las autoridades actuaron conforme a la ley, dejando a los confesos homicidas en libertad.

El crimen en Jamundí

En el Valle del Cauca, un hombre que confesó haber asesinado a su expareja quedó en libertad. Este hecho ha generado indignación y preocupación entre los ciudadanos, quienes claman por una justicia más efectiva y rápida.

Caroline Mejía Fernández, una joven de 20 años y técnico en criminalística, relata la trágica muerte de su madre, Yency Fernández García.

Según Caroline, su madre fue asesinada por su padre, Bleiner Adrián Mejía, el 29 de septiembre de 2024 en Jamundí, Valle del Cauca. A las 5:30 p.m. de ese día, Bleiner llegó en una motocicleta y se dirigió de inmediato a la casa donde estaba su expareja.

Publicidad

(Lea también: Tragedia en apartamento de Santa Marta: explosión obligó a dos jóvenes a lanzarse por una ventana)

"Después de que siente la primera puñalada, ella sale corriendo a pedir ayuda. Allí mi papá la tumba al suelo y él la apuñala", aseguró Caroline.

Publicidad

Aunque Caroline no estaba en la casa en ese momento, su hermano de 9 años presenció el hecho y le contó cómo ocurrió el crimen.

Presunto homicida habría confesado a la Policía el crimen de su expareja, pero no fue capturado Foto: Séptimo Día

La huida y el intento de auxilio

Después de cometer el crimen, Bleiner se subió a una motocicleta. Yency fue auxiliada por sus vecinos y trasladada en un carro al Hospital Piloto en Jamundí. Sin embargo, una de las heridas le había atravesado el corazón, y al llegar al centro médico ya no tenía signos vitales.

Los vecinos del sector relataron a la Policía lo sucedido. Varios policías se trasladaron al lugar y hallaron la presunta arma. Las autoridades iniciaron un plan candado y alertó a los municipios cercanos.

Caroline relata que sus padres llevaban dos años separados y que su relación siempre fue difícil debido a los constantes maltratos de Bleiner a su madre. Yency era ama de casa y estaba a punto de graduarse en regencia de farmacia, mientras que él era bombero en el municipio de Caloto, Cauca.

Publicidad

(Lea también: Escombros de 600 kg caen sobre invitados de boda en Valledupar, dejando cinco muertos)

La entrega voluntaria

Ese mismo día, la Policía de Jamundí buscaba a Bleiner para que respondiera por el crimen. Después de casi tres horas, las autoridades informaron que el presunto victimario se había presentado en la estación de Caloto.

Publicidad

Caroline, convencida de que su padre había sido capturado, se dirigió a Caloto al día siguiente y se llevó una gran sorpresa: "Antes de que me entregaran el cuerpo de mi mamá, fui al mediodía y me dijeron que no, que lo habían dejado libre", aseguró.

Séptimo Día habló con el coronel Giovanni Enrique Torres, comandante de la Policía en el departamento del Cauca. Según el coronel, la Policía de Caloto se comunicó con la de Jamundí para confirmar el crimen.

"Ante la confirmación de aparentemente un homicidio, se coordinó con las entidades de Policía Judicial y se procedió a la individualización y arraigo de la persona, así como a la toma de la reseña decadactilar y el registro fotográfico", explicó el coronel.

Bleiner entregó las prendas de vestir manchadas de sangre. Sin embargo, no fue capturado porque no estaba en flagrancia y, según el artículo 29 de la Constitución, se debe respetar el debido proceso.

La Policía solo pude detener con una orden vigente de captura o en flagrancia Foto: Séptimo Día

Publicidad

(Lea también: Fiesta de cumpleaños de un niño terminó en tragedia por accidente en una chiva: 8 personas murieron)

Al día siguiente del crimen, la Policía realizó entrevistas y recolectó evidencias. El caso fue asumido por la Fiscalía, y días después, Bleiner se presentó nuevamente en otra estación.

Publicidad

"No tenía orden de captura vigente en ese momento, y eso también fue informado al grupo de investigación y a la Fiscalía", relató el coronel.

Por segunda vez, Bleiner quedó en libertad. Julio Rodríguez del Villar, abogado de Caroline, criticó la situación: "Para mí hay una falla gigante porque la Policía vuelve a incurrir en el mismo error y la Fiscalía, por falta de personal, no solicitó una orden de captura de inmediato".

Séptimo Día buscó a la Fiscalía General de la Nación para entender por qué no se expidió una orden de captura de manera inmediata. En un comunicado, explicaron: "En este caso concreto… no fue judicializado porque no había orden de captura vigente en su contra".

La impunidad y la búsqueda de justicia

Según la Policía, aunque Bleiner se presentó y entregó evidencias del crimen, no pudo ser capturado porque el Código de Procedimiento Penal colombiano solo permite la captura con una orden vigente o en flagrancia.

Publicidad

La orden de captura se expidió el 3 de octubre de 2024, y actualmente, Bleiner está siendo buscado por las autoridades.

Como no fue capturado el día en que se presentó voluntariamente, el crimen de Yency Fernández García sigue sin resolverse. Bleiner hizo lo que muchos homicidas hacen: huir. No se sabe cuánto tiempo tomará capturarlo, pero la familia de Yency sigue esperando justicia.