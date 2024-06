Venganza e infidelidad: el desenlace fatal de un triángulo amoroso en Valledupar

Son impactantes los casos fatídicos ocasionados por la infidelidad. Los triángulos amorosos en algunas zonas del país son un fenómeno relativamente común, algo cultural según definen otros, pero que en realidad es un escenario de rivalidades que siembra semillas de venganza entre los implicados. En Valledupar, María Antonia Cogollo fue víctima de este hecho que dejó destrozada a toda su familia. Séptimo Día conoció el caso que ocurrió hace 14 años.

Carlos Arroyo fue el novio y esposo de María Antonia Cogollo, con quién mantenían una relación estable y llena de amor. Ambos jóvenes eran de familias acomodadas dedicadas al comercio en la región. Cada día su noviazgo se consolidaba hasta tal punto de contraer matrimonio. “Las palabras en las que yo la resumo a ella es que era incondicional, leal. Ella como esposa siempre preocupada porque yo estuviera bien”, mencionó Arroyo.

Ellos tuvieron una relación de más de 8 años, sin embargo, María Antonia tenía un motivo que la inquietaba y no le permitía estar totalmente tranquila. Para algunos hombres de la costa Caribe el amor es nómada, y sus mujeres, en absoluta resignación, lo aceptan.

Carlos conoció a Emilia Lascarro, una guajira y estudiante de instrumentación quirúrgica en la ciudad de Bogotá. Esta relación nació dos meses antes del matrimonio entre Carlos y María Antonia, lo que empezó como una aventura de parranda pronto se convirtió en una tormentosa infidelidad.

Durante nueve meses, Carlos manejó paralelamente su matrimonio con María Antonia y su noviazgo con Emilia, hasta que como en cualquier triángulo amoroso los rumores empezaron a llegar a su esposa quien lo confrontó. Sin embargo, un mes después de esa confesión, Emilia quedó en embarazo.

Su molestia era evidente, pues la había traicionado nuevamente, con la inesperada noticia de que ella también estaba esperando un hijo de Carlos.

¿Qué pasó entre este triángulo amoroso?

El 4 de febrero de 2012, según testigos, María Antonia había sido agredida por un hombre con un arma cortopunzante en el local donde trabajaba. Al parecer, le robaron algunas pertenecías y luego se fugó. Una herida que le causó la muerte.

"En el lugar encontramos un hecho muy macabro, el cuerpo de la mujer tenía heridas cortopunzantes en el cuello y el abdomen. La primera hipótesis que manejamos era que se trataba de un atraco porque a la víctima le quitaron el bolso”, aseguró el sargento, Miguel Velásquez, líder de la investigación.

Nadie podía identificar el rostro del hombre que había atacado a la víctima, sin embargo, una pequeña de 8 años si pudo corroborar la información, con esos datos la Policía elaboró el retrato hablado del presunto asesino.

Las autoridades pudieron confirmar que alguien le había pagado a Javier Fuentes para que cometiera el atroz crimen, pero ¿quién estaría detrás de este asesinato?

El primer sospecho era Carlos Arroyo, su esposo. Sin embargo, el 9 de febrero, Javier Fuentes fue capturado por el grupo de la Sijín en un barrio, en Riohacha. Él confesó que asesinó a María Antonia porque alguien se lo había ordenado. Un oscuro secreto desencadenaría el autor intelectual del atentado.

“Me contrata una muchacha, no sé decirle el nombre porque no lo sé. Ella era mona, un poquito alta, de unos 30 y pico de años. La mujer parecía embarazada, aunque no lo sé con exactitud, se le veía un poco de barriguita, pero no sé si estaba embarazada o si ella era así”, aseguró Javier Fuentes desde la cárcel.

La Policía emitió orden de captura contra Emilia Lascarro, un mes después de la muerte de María Antonia. La acusaron por el delito de homicidio agravado en calidad de autor intelectual. La detuvieron en la ciudad de Bogotá, y la trasladaron a Valledupar para el respectivo proceso penal. Sin embargo, cuando nació su hija la mujer fue cobijada con el beneficio de casa por cárcel por ser madre cabeza de hogar.

A hoy, su familia llora su partida y ruegan que haya una justicia digna para María Antonia, pues el asesino ha cambiado las versiones de los hechos reiteradas veces, lo que complica demostrar quién realmente ordenó asesinar a la víctima.