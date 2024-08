Viven con el temor de perderlo todo por una construcción vecina: “Da miedo que se caiga”

En Bogotá, dos mujeres aseguran estar viviendo una verdadera pesadilla dentro de sus propias casas, pues temen el colapso de las viviendas que compraron con gran sacrificio, una situación que ha transformado su vida cotidiana en un constante estado de alerta. Esto lo desencadenó, al parecer,r una construcción vecina irresponsable.

Marlén Marín y Janeth Galindo viven en el barrio Tibabuyes Universal y señalan que un vecino, que construyó un edificio sin licencia y sin respetar las normas urbanísticas, ha puesto en peligro la estructura de sus casas.

“Empecé a mirar una grieta atrás que hasta le dije a mi hijo ‘¿usted le pegó a la pared usted? ¿le hizo algo a la pared?’, me abrió los ojos y me dijo ‘no mamá, yo no le hecho nada’”, aseguró Marlén Marín a Séptimo Día.

>>> Construcciones irresponsables estarían destruyendo viviendas en Colombia

Publicidad

Ambas sostienen que sus casas comenzaron a evidenciar alarmantes daños y de a poco la situación pasó a ser aterradora. Indagando con los vecinos, rápidamente se dieron cuenta que la problemática era colectiva y se preguntaron si una construcción vecina podría ser la causa de las grietas y deterioros en sus viviendas.

El edificio señalado por Marlén está ubicado en la esquina de la calle 128b con carrera 137, inicialmente era una casa de dos pisos, pero a finales de 2019 comenzó a transformarse en una construcción de seis pisos realizada por Germán Duarte Carreño.

Publicidad

Debido a las evidentes afectaciones, las mujeres intentaron buscar al hombre, pero siempre las evadía. Pasaron dos meses y en diciembre de 2019 los daños ya eran muy notorios.

“Cuando estamos durmiendo por la noche, el techo empieza a crujir como si se estuviera moviendo y los pisos suenan como si estuvieran caminando y se partieran”, señaló Janeth Galindo.

Peritos expertos recomendaron a Marlén y Janeth evacuar sus viviendas por el riesgo de colapso, pero ninguna tuvo para donde irse y no les quedó otra alternativa que vivir en medio del peligro.

Ambas aseguran que las respuestas del señalado responsable han sido ofensivas y decidieron buscar ayuda. Afirman que denunciaron, pero que no obtuvieron apoyo por parte de la Alcaldía Local y el IDIGER.

Publicidad

>>> Capítulo: Desilusión inmobiliaria: La triste realidad tras la compra de terrenos para vivienda

Según los expertos, el peso de la construcción denunciada estaría generando el hundimiento del suelo, lo que podría causar una tragedia. Séptimo Día encontró que no solo estaría afectando a las viviendas vecinas, sino que, además se realizó cometiendo muchas faltas a las normas, como, por ejemplo, con una altura mayor a la permitida.

Publicidad

En 2021, un fallo de la Secretaría de Gobierno de Bogotá ordenó la demolición del cuarto, quinto y sexto piso del edificio señalado, pero dos años después aún no se realiza. Mientras tanto, el peligro para los habitantes del barrio Tibabuyes Universal cada día es mayor.

Para las autoridades, Germán Duarte Carreño sí es el responsable y debe responder a las afectadas.

Reviva la investigación completa de Séptimo Día aquí: