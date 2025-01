Celulares que se quedarán sin WhatsApp en febrero del 2025: ¿está el suyo en la lista?

A partir del 1 de febrero de 2025, WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de teléfonos Android , lo que afectará a miles de usuarios en todo el mundo. Esta medida forma parte de una actualización de WhatsApp, cuyo objetivo es mejorar la seguridad y la eficiencia de la aplicación.

Los usuarios de teléfonos Android con versiones anteriores a Android 5.0, conocidas como Lollipop, se verán obligados a buscar alternativas de comunicación. Los dispositivos que no puedan actualizarse a una versión compatible con las nuevas exigencias de WhatsApp perderán el acceso a nuevas actualizaciones y quedarán excluidos de la plataforma de mensajería.

Entre las actualizaciones de WhatsApp también se incluye la incapacidad para descargar la aplicación desde Google Play Store, además de no poder acceder a la app ni seguir recibiendo sus actualizaciones. Esto significa que la aplicación excluirá a dispositivos con versiones de sistema operativo más antiguas que ya no cumplen con los requisitos necesarios para seguir operando.

Celulares que perderán soporte en WhatsApp

Según el soporte de WhatsApp, estos son los celulares que quedarán fuera de la lista de dispositivos compatibles con la plataforma, lo que significa que no podrán descargar, actualizar ni usar la aplicación de mensajería en el futuro.

Samsung



Galaxy S3.

Galaxy Note 2.

Galaxy Ace 3.

Galaxy S4 Mini.

Motorola



Moto G (1ª generación).

Razr HD.

Moto E (2014).

LG



Optimus G.

Nexus 4.

G2 Mini.

L90.

Sony



Xperia Z.

Xperia SP.

Xperia T.

Xperia V.

HTC



One X.

One X+.

Desire 500.

Desire 601.

Apple (iPhone)



iPhone 5.

iPhone 5c.

Si su celular está en esta lista o no cumple con los requisitos mínimos de la aplicación, es importante que tome medidas para asegurarse de no perder el acceso a la plataforma de WhatsApp.



¿Cómo saber si el dispositivo es compatible con WhatsApp?

Para verificar si el dispositivo está preparado para recibir las últimas actualizaciones de WhatsApp, es importante comprobar la versión de Android o iOS instalada en el teléfono. En dispositivos Android, esto puede hacer.



Acceda al menú de 'Ajustes'.

Busque la opción 'Acerca del teléfono' o 'Información del dispositivo'.

Seleccione 'Versión de Android' para conocer qué versión se tiene instalada.

En el caso de los iPhone, se debe seguir este procedimiento:



Ir a 'Configuración'.

Seleccione 'General' y luego 'Información'.

Revise la 'Versión del software', donde se detallará la versión de iOS que está instalada en el dispositivo.

Si su celular tiene una versión de Android inferior a la 5.0 o iOS inferior al 12, será necesario tomar acciones para evitar perder el acceso a WhatsApp.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares a partir de enero de 2025 - Getty Images

Opciones para no perder el acceso a WhatsApp

Para los usuarios cuyos dispositivos quedarán sin soporte, existen diversas soluciones que permitirán continuar utilizando WhatsApp sin problemas.



Si el dispositivo es relativamente reciente, podría ser posible actualizar su sistema operativo a una versión más reciente que sea compatible con WhatsApp. En algunos casos, los fabricantes lanzan actualizaciones que permiten a los teléfonos seguir siendo compatibles con aplicaciones como WhatsApp. Es recomendable verificar si la actualización está disponible para el dispositivo.

En algunos casos, los fabricantes lanzan actualizaciones que permiten a los teléfonos seguir siendo compatibles con Es recomendable verificar si la actualización está disponible para el dispositivo. Es fundamental realizar una copia de seguridad de todos los chats, fotos, videos y archivos importantes a través de Google Drive o iCloud antes de que el dispositivo quede fuera de servicio. De esta forma, se asegura que toda la información almacenada en la aplicación se conserve y pueda ser transferida a un nuevo dispositivo.

Si el dispositivo no es compatible con las actualizaciones de sistema operativo necesarias, lo mejor es considerar la adquisición de un teléfono más moderno que cumpla con los requisitos de WhatsApp. Al elegir un nuevo dispositivo, se debe verificar que tenga al menos Android 5.0 o iOS 12 para garantizar el funcionamiento correcto de la aplicación.

Al elegir un nuevo dispositivo, se debe verificar que tenga al menos Android 5.0 o iOS 12 para garantizar el funcionamiento correcto de la aplicación. Si la compra de un nuevo teléfono no es una opción viable, se pueden considerar alternativas como Telegram o Signal, que ofrecen características similares a WhatsApp. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos contactos seguirán utilizando WhatsApp, lo que puede hacer que la transición sea más complicada.

¿Qué pasa si no actualiza su celular?

Si el dispositivo no se actualiza o si no se realiza una copia de seguridad de los datos, a partir del 1 de febrero de 2025, WhatsApp dejará de funcionar. Esto significa que el usuario no podrá enviar ni recibir mensajes, ni acceder a las nuevas funciones de la aplicación.

Además, el dispositivo quedará expuesto a posibles riesgos de seguridad, ya que no contará con las últimas actualizaciones de software y parches de seguridad.

WhatsApp enviará notificaciones a los usuarios cuyos dispositivos serán afectados por esta medida, alertándolos con tiempo suficiente para que puedan tomar las decisiones adecuadas.