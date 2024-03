¿Habrá que pagar más por usar 5G en los celulares? MinTIC resuelve esta y otras dudas

El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, habló con Noticias Caracol sobre la red 5G, precisando que todos los colombianos con un celular inteligente podrán acceder a ella.



Lizcano recalcó que hace “más o menos en una semana y media, 1.100 antenas fueron desplegadas en todo el país, en muchas de las principales ciudades. Por supuesto, no están cubiertas todas las ciudades, se han cubierto apenas algunos espacios de las ciudades. Y este es un despliegue que para que lo empecemos a ver, digamos ya como un ciudadano que uno diga ‘esto sí me cambió la vida’, requerimos por lo menos seis meses para que la gente lo empiece a disfrutar”.

El funcionario dijo además que “el despliegue de 5G toma más o menos un año para llegar a todas las capitales del país. ¿Por qué toma un año? Porque esto hay que desplegar antenas, no es simplemente hundir un botón y entonces, de un momento a otro, tenemos la tecnología. Tienen que cambiar las antenas, tienen que construir nuevas antenas, en 5G necesitamos antenas cada 300 metros, casi cada 400 metros. Esto toma un despliegue. Más o menos para llegar a ciudades de más de 500 mil habitantes, toma un año. Pero ya vamos a empezar a ver en dos o tres meses que zonas del país ya tienen 5G y lo vamos a empezar a disfrutar”.

¿Cómo me doy cuenta si puedo o no acceder a la tecnología 5G?

Lizcano recordó que los celulares que se usan en Colombia suelen manejar dos sistemas operativos: Android y iOS, o sea iPhone.



“En el tema de iPhone, está haciendo unas pruebas de seguridad a nivel mundial desde Apple y toma más o menos entre un mes y un mes y medio que autoricen utilizar 5G para todos los celulares. Aunque los celulares tienen la tecnología, por razones de seguridad, de verificar que las antenas sí tengan los estándares de seguridad que Apple requiere, ellos están validando la seguridad y eso puede tomar más o menos un mes para que todos los iPhone empiecen a funcionar”, dijo sobre estos dispositivos.

Caso contrario con los celulares que trabajan con Android, donde el ministro de las TIC explicó que los usuarios de estos teléfonos lo que tienen que hacer es meterse “a sistemas, manejo de redes y ahí puedes tener dos opciones, o una que es realmente automático, que pongas automático las redes, quiere decir que el celular automáticamente cada vez que pasas de una antena 4G a 5G lo toma, o simplemente le colocas preferiblemente antena 5G. La que nosotros sugerimos es simplemente colocar que es automático y el celular automáticamente te identifica 5G”.

Publicidad

“Es importante decir, en el sistema Android, que son celulares recientes. Hay celulares Android que no son inteligentes, que tienen más de cinco años, que no aplican para tecnología 5G. No significa que se te vaya a caer la señal, no significa que se te vaya a caer el celular”, expresó.

¿Hay que pedir el cambio a 5G?

“No tienes que llamar a la compañía operadora. Simplemente el celular automáticamente, si lo tienes configurado, agarra la red. Es muy fácil, la mayoría de celulares los están vendiendo configurados, los Android recientes están configurados, el iPhone viene automático apenas lo autorice. Eso es automáticamente cuando tú pasas por la antena 5G”, afirmó el ministro Lizcano.



¿La red 5G le cuesta más al usuario?

“No te cuesta más. Simplemente el celular se te adapta en la región donde estás y te aumenta 5G”, sostuvo el funcionario de las TIC.

Publicidad

Lizcano precisó que “tú tienes tu paquete y tu paquete es el mismo. Solamente que los datos te bajan más rápido, pero son los mismos datos”.

“Si tú tienes una película, por ejemplo que dura dos horas, en 3G puedes durar hasta dos horas descargándola. En 4G puedes durar diez minutos descargándola, en 5G la puedes descargar en dos o tres minutos”, resaltó el ministro en Noticias Caracol.