Diseño futurista y cámara con AI: así llegan los nubia Focus 2 y Focus 2 Ultra a Colombia

nubia ha marcado un hito en el mercado tecnológico de Colombia con el lanzamiento de sus más recientes smartphones: los nubia Focus 2 y Focus 2 Ultra. Estos dispositivos, de diseño futurista, prometen transformar la experiencia móvil, especialmente para los creadores de contenido y amantes de la fotografía móvil.

La serie Focus 2 llega al país con una propuesta diferenciadora que prioriza la calidad fotográfica, la estética moderna y un rendimiento optimizado con inteligencia artificial. Según Jessica Zárate, Líder Nacional de Entrenamiento de nubia, "Con la serie Focus 2 queremos poner en las manos de los colombianos herramientas de creación potentes, intuitivas y accesibles. El Focus 2 Ultra, en particular, innova con una lente giratoria única en su tipo, que redefine cómo usamos la cámara con AI en un smartphone". Este lente giratorio de cinco modos de uso replantea el control de la cámara en dispositivos móviles, permitiendo un zoom intuitivo ideal para la creatividad visual.

Ambos modelos están equipados con un sistema de cámaras con inteligencia artificial, destacando en el Focus 2 Ultra un estabilizador óptico de imagen, un sensor principal de 50 MP AI y una apertura f/1.47, complementado por una cámara frontal de 32 MP para selfies de alta calidad. Además, el Focus 2 Ultra incluye una pantalla AMOLED de 6.8” FHD+ a 120 Hz, un brillo de hasta 1200 nits, diseño premium con botón de captura, hasta 20 GB de RAM dinámica y 256 GB de almacenamiento interno. Todo esto es impulsado por un procesador Octa-Core de 2.2 GHz y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W.



El nubia Focus 2, por su parte, con una cámara AI de 108 MP, pantalla HD+ de 6.7” y una configuración de rendimiento similar, ofrece una opción poderosa y accesible.

Ambos modelos estarán disponibles en Colombia a través de tiendas autorizadas y canales digitales, con precio desde $699.900. La marca ofrece una garantía especial de 2 años, cubriendo todos los componentes el primer año y excluyendo batería y pantalla en el segundo, con un servicio de reparación por daños de humedad o quiebre de pantalla durante el primer mes tras la compra.