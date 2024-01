Haga rendir su paquete de datos con estos consejos para reducir el consumo de internet

¿Le preocupa que se le acabe el paquete de datos móviles? Esto es normal para quienes cuentan con planes de internet con acceso limitado, pues deben cuidar su consumo para que el servicio les rinda durante todo el mes.



Lo primero que debe saber es que cada aplicación que utiliza en su celular consume diferentes cantidades de internet. Por ejemplo, las plataformas de streaming de video y audio tienden a acabar rápidamente con su paquete de datos porque el descargar contenidos multimedia es más pesado que solo ver texto, como pasa con aplicaciones de mensajería instantánea.

Además, su paquete de datos se puede agotar usando las aplicaciones, o incluso cuando están cerradas. A veces estas se actualizan en segundo plano y eso puede ayudar a que se consuman sus gigas de internet.

Para poder evitar estas situaciones y ahorrar internet, le contamos qué puede hacer para hacer rendir su paquete de datos.

Consejos para ahorrar su paquete de datos

Limite el uso de las aplicaciones que más datos consumen

Algunas aplicaciones consumen más datos que otras. Por ejemplo, las aplicaciones de streaming de vídeo y música, los juegos online y las aplicaciones de mensajería pueden consumir una gran cantidad de datos.

Para limitar el uso de datos de estas aplicaciones, puede desactivar la descarga automática de contenido, reducir la calidad del streaming y limitar el uso de datos en segundo plano.

Active el ahorro de datos

La forma más sencilla de ahorrar datos móviles es activar el ahorro de datos. Esta función limita el uso de datos de las aplicaciones y los servicios, lo que puede ayudarle a ahorrar una gran cantidad de datos.

Para activar el ahorro de datos en su teléfono inteligente, siga estos pasos:



En Android, vaya a Ajustes > Red e Internet > Uso de datos > Ahorro de datos.

En iPhone, vaya a Ajustes > Datos móviles > Modo de datos reducidos.

Utilice la conexión Wi-Fi siempre que sea posible

La forma más eficiente de ahorrar datos móviles es utilizar la conexión Wi-Fi siempre que sea posible. Esto incluye cosas como navegar por Internet, ver vídeos, escuchar música y jugar.

Si puede, conecte su teléfono inteligente a una red Wi-Fi siempre que esté disponible.



Desactive las actualizaciones automáticas de las aplicaciones

Las actualizaciones automáticas de las aplicaciones pueden consumir una gran cantidad de datos. Para evitarlo, puede desactivar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones.

Para ello, siga estos pasos:



En Android, vaya a Ajustes > Google Play > Descargas automáticas.

En iPhone, vaya a Ajustes > iTunes Store y App Store > Actualizaciones.

Reduzca la calidad del streaming de vídeo y música

El streaming de vídeo y música es una de las principales fuentes de consumo de datos móviles. Para reducir el uso de datos en estas actividades, puede reducir la calidad del streaming.

En la mayoría de los servicios de streaming, puede elegir la calidad del vídeo o la música que desea transmitir.

Desactive las notificaciones push

Las notificaciones push pueden consumir una gran cantidad de datos, especialmente si recibe muchas notificaciones de aplicaciones que utilizan imágenes o vídeos.

Para desactivar las notificaciones push, siga estos pasos:



En Android, vaya a Ajustes > Notificaciones.

En iPhone, vaya a Ajustes > Notificaciones.

Utilice un navegador web con modo de ahorro de datos

Algunos navegadores web, como Opera Mini, incluyen un modo de ahorro de datos que reduce el tamaño de las páginas web para que consuman menos datos.

Desinstale las aplicaciones que no utiliza

Las aplicaciones que no utiliza siguen consumiendo datos en segundo plano, incluso si no las está utilizando activamente.

Para evitarlo, desinstale las aplicaciones que no utiliza.

Monitoree su consumo de datos

Es importante monitorizar su consumo de datos para que pueda ver dónde se está gastando la mayor parte de sus datos.

En la mayoría de los teléfonos inteligentes, puede ver su consumo de datos en la configuración del dispositivo.