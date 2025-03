Ojo al dato: así funciona la nueva inteligencia artificial de Google para evitar caer en estafas

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las herramientas más impactantes del mundo moderno. Una de las funciones principales que tiene esta tecnología es la capacidad para asistir en la toma de decisiones. Por eso, empresas líderes en tecnología, como Google, no se han quedado atrás en el desarrollo e implementación en diversas plataformas.

Recientemente, el gigante tecnológico anunció una nueva funcionalidad dentro de su aplicación Mensajes de Google, disponible para dispositivos Android. Esta actualización refuerza la seguridad de la aplicación mediante el uso de IA para localizar y filtrar mensajes engañosos, ayudando así a que los usuarios puedan prevenir ser víctimas de estafas, fraudes y artimañas que usan los delincuentes cibernéticos.

Para los beneficiarios, esta innovación representa un avance significativo, no solo en la optimización del uso tecnológico, sino también en la protección de sus datos personales, bancarios y demás información sensible. Con esta mejora, se fortalece la privacidad de los usuarios y se reduce el riesgo de accesos no autorizados.

Seguridad en tiempo real: así funciona

La detección de estafas en Mensajes de Google usa inteligencia artificial avanzada para analizar en tiempo real los mensajes que recibe y detectar posibles fraudes o estafas. Lo que la hace diferente de los filtros de spam tradicionales es que, en lugar de bloquear directamente los mensajes sospechosos, permite que el usuario reciba una alerta antes de tomar una decisión, como bloquear o reportar al remitente.

Este sistema funciona con tres tipos de mensajes:



SMS (Short Message Service): son los mensajes de texto tradicionales , sin imágenes ni archivos adjuntos.

(Short Message Service): son los mensajes de texto tradicionales MMS (Multimedia Messaging Service): son mensajes que pueden incluir contenido multimedia como imágenes, videos, audios, stickers o GIF'S.

(Multimedia Messaging Service): son mensajes que pueden incluir contenido multimedia como RCS (Rich Communication Services): Es una tecnología más avanzada que funciona de una forma similar a las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Este sistema es capaz de reconocer diferentes tipos de engaños; además, Google asegura que todo el análisis se hace directamente en el teléfono sin enviar datos a servidores externos, lo que protege la privacidad del usuario.

Inicialmente, esta funcionalidad estará disponible en inglés solo para usuarios en EE. UU., Reino Unido y Canadá, pero se sabe que ya hay planes para implementarla en otros países, por lo que se espera que pronto se amplíe su alcance. La función estará activada por defecto para mensajes de números desconocidos, aunque los usuarios podrán desactivarla si lo desean en la configuración de protección contra spam.

