Le ofrecieron trabajo fuera de Cali y lo extorsionaron: le pedían $12 millones a su esposa

Hay alerta en Valle del Cauca, por el aumento en casos de extorsión. Durante dos días consecutivos, un hombre empezó a recibir llamadas de un supuesto cliente que necesitaba la evaluación de una finca a las afueras de Cali. Lo que nunca imaginó es que esto sería una farsa y pretendían pedir dinero a cambio de su vida.



“Me contactaron por celular para poder cotizar unos trabajos, luego me dieron una localización. Llegué a esa localización, en ese punto no había nadie, era una vía boscosa con cuatro entradas y en ese momento me quedé sin señal. Al compañero que estaba conmigo sí le entró señal, entonces lo llamaron a él y ahí empezó todo”, narró la víctima.

Fueron aproximadamente 2 horas y media en donde delincuentes empezaron a pedirle datos personales para iniciar los actos delictivos. “En ese momento empiezan a llamar a mi esposa y empiezan a extorsionarla a ella y a nosotros”, contó.

A la mujer le exigían más de 12 millones de pesos por la liberación de su esposo.



“Traté de comunicarme con mi esposo y fue imposible. Luego entró la llamada y empezaron a decirme que él estaba en un lugar donde no debía estar, había visto cosas que no debía ver, que lo tenían, que iban a quemar el carro, que lo iban a llevar a hacer el pago comunitario a los campamentos”, informó la esposa de la víctima.

Es así como en modalidad de “falso servicio” los delincuentes operan. Arquitectos, maquilladoras y hasta meseros han sido víctimas.

“Había más casos. Yo fui el tercer caso de esa mañana. En total fueron cinco casos”, aseguró la víctima.

Según el Gaula militar, durante el 2023 se registraron 50 capturas por el delito de extorsión. A raíz del aumento de casos en el 2024, las tropas de la Tercera Brigada adelantan estrategias con inteligencia y nuevas tecnologías para combatir estas rentas ilícitas en el departamento.