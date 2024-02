Petro envía mensaje a banda La Inmaculada tras ataques en Tuluá: “No aceptamos el chantaje”

El presidente Gustavo Petro le respondió a la banda La Inmaculada, que divulgó un panfleto en el que se adjudicó los atentados de las últimas horas en Tuluá, señalando que lo que está ocurriendo “es culpa del mismo Gobierno nacional y del director general del Inpec, que está haciéndole caso a una rata de cuello blanco como lo es Gustavo Vélez”, alcalde de esa población vallecaucana.



“Mientras no vuelvan a salir nuestros líderes y no vulneren sus derechos, no pararemos con todas nuestras actividades y órdenes impartidas”, señalaba el texto.

A través de su cuenta en X, el presidente Petro le respondió al grupo criminal, diciendo que “la banda La Inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje”.

¿Qué ha pasado en Tuluá?

El asesinato de un Policía de tránsito, la quema de al menos cuatro vehículos y disturbios en algunos sectores se registraron este sábado 10 de febrero en Tuluá, lo que llevó a que se ordenara la militarización de ese municipio del Valle del Cauca.

La medida fue anunciada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien dijo en su cuenta de X que para garantizar el orden público de Tuluá "vamos a militarizar la ciudad para acompañar a la Policía en sus funciones de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los tulueños".

Las acciones, explicó Toro, las está coordinando con la Policía, el Ejército y el alcalde Gustavo Vélez, quien decretó el toque de queda y además prohibió el parrillero en moto.

La situación comenzó con el ataque a dos agentes de tránsito por parte de sicarios, acciones separadas, pero con corto tiempo de intervalo entre ellas, que le costó la vida a uno de ellos, quien fue atacado en su propia vivienda.

Adicional a esos atentados, también fueron quemados cuatro automotores en acciones perpetradas en diferentes calles de Tuluá, lo que ocasionó zozobra entre la población.

"Los delincuentes están reaccionando violentamente en Tuluá por la captura de sus cabecillas y las medidas que hemos tomado", añadió la gobernadora Toro, en referencia a las operaciones contra las bandas criminales que operan en esa ciudad.

La más reciente permitió capturar a Mauricio Marín Silva, alias Nacho, jefe del grupo delincuencial La Inmaculada.

Por su lado, el Ejército informó que más de 120 hombres de la Tercera Brigada refuerzan este domingo 11 de febrero el dispositivo de seguridad en coordinación con la Policía y las autoridades regionales y locales, debido a los hechos de orden público registrados en el municipio.

La tropa se enfocará en la implementación de puestos de control en carreteras de acceso, refuerzo operacional en puntos críticos y presencia en las vías del casco urbano.