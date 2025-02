Avowed | RESEÑA: Un mundo que te atrapa con su magia

Avowed, el último RPG de Obsidian Entertainment, es una experiencia que te sumerge en un mundo lleno de magia, decisiones difíciles y combates emocionantes. Ambientado en el universo de Pillars of Eternity, este juego nos lleva a Las Tierras Vivientes, una región de Eora que destaca por su belleza y peligros. Desde el primer momento, Avowed te invita a explorar, luchar y tomar decisiones que moldean tu aventura.

Pero, ¿qué hace a Avowed tan especial? Vamos a desglosarlo.

El mundo de Eora

Las Tierras Vivientes son el corazón de Avowed. Esta región, con sus paisajes variados y llenos de vida, es un personaje más en la historia. Desde costas idílicas hasta junglas exuberantes y desiertos áridos, cada rincón del mapa está diseñado con un nivel de detalle que te invita a detenerte y admirar.

Sin embargo, no todo es perfecto. Aunque el mundo es visualmente impresionante, algunos jugadores podrían encontrar que la densidad de actividades secundarias no está a la altura de otros RPGs como The Witcher 3. Aun así, la sensación de descubrimiento está presente, especialmente cuando te topas con mazmorras ocultas o encuentros inesperados.

Combate

Grandes batallas Cortesía: Xbox

Publicidad

El combate en Avowed es dinámico y variado. Puedes elegir entre armas cuerpo a cuerpo, arcos y magia, lo que permite una gran libertad de estilos. La combinación de habilidades mágicas y ataques físicos es una de las fortalezas del juego. Por ejemplo, puedes congelar a un enemigo con un hechizo de hielo y luego destrozarlo con un hacha.

No obstante, el sistema de combate no está exento de críticas. Algunos jugadores han señalado que la sensación de impacto de las armas no es tan satisfactoria como en otros títulos. Además, la IA de los enemigos a veces parece predecible, lo que puede restarle emoción a los enfrentamientos.

Te puede interesar: Hired 2 Die | RESEÑA: Terror, estrategia y supervivencia en equipo

Publicidad

Historia y decisiones

Juega con compañeros Cortesía: Xbox

La narrativa es uno de los pilares de Avowed. La historia gira en torno a una plaga misteriosa conocida como Dreamscourge, que amenaza con destruir Las Tierras Vivientes. Como jugador, debes investigar el origen de esta plaga mientras tomas decisiones que afectan el rumbo de la trama.

Las elecciones morales son un punto fuerte del juego. No hay respuestas fáciles, y cada decisión tiene consecuencias que se sienten a lo largo de la aventura. Esto, sumado a diálogos bien escritos y personajes memorables, hace que la experiencia sea inmersiva.

Compañeros

Villanos Cortesía: Xbox

Los compañeros en Avowed son otro aspecto destacado. Cada uno tiene su propia personalidad, historia y motivaciones. Desde Kai, un soldado con un pasado doloroso, hasta Yatzli, una maga excéntrica y divertida, cada personaje aporta algo único a la experiencia.

Las conversaciones alrededor de la fogata son especialmente memorables. Aquí, los compañeros comparten sus pensamientos sobre los eventos recientes, lo que añade profundidad a sus personajes. Además, las opciones de romance están presentes, ofreciendo relaciones diversas y bien desarrolladas.

Publicidad

Gráficos y sonido

Avowed no es el juego más revolucionario en términos gráficos, pero su estilo artístico es coherente y atractivo. Los efectos de luz y sombra, especialmente en interiores, añaden una capa de realismo al mundo. Por otro lado, la banda sonora es épica y se adapta bien a cada situación, aunque no es particularmente memorable.

Publicidad

Conclusión

Avowed es un RPG sólido que cumple con las expectativas de los fans de Obsidian. Aunque no reinventa la rueda, ofrece una experiencia narrativa y de exploración que vale la pena vivir. Si eres fan de los mundos abiertos y las historias profundas, este juego es para ti. Sin embargo, si buscas innovación en el combate o gráficos de última generación, podrías sentirte un poco decepcionado.

Calificación Avowed VolkGames

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.