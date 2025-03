EA SPORTS FC 25 PRESENTA 22 VANITY KITS INSPIRADOS EN ARTISTAS MUSICALES DE TODO EL MUNDO

EA SPORTS FC 25 se sigue expandiendo con una propuesta que refuerza la conexión entre el fútbol y la música. En esta ocasión, el juego introduce 22 nuevos vanity kits diseñados en colaboración con ocho reconocidos artistas musicales, todos ellos parte del soundtrack oficial de esta edición. Cada uno de estos kits refleja la identidad artística y sonora de sus creadores, llevando la esencia de su música a las canchas virtuales del videojuego.

Uno de los nombres más destacados en esta iniciativa es el colombiano J Balvin, quien no solo diseñó cuatro kits exclusivos, sino que también los hizo producir para niños en su ciudad natal, Medellín. Estas camisetas estarán disponibles en el juego a partir del 11 de marzo, tanto de manera individual como en un paquete especial. Su aporte resalta la importancia de la representación cultural dentro de EA SPORTS FC 25, permitiendo que los jugadores se identifiquen con sus ídolos más allá de la música.

Cada artista involucrado en la colaboración aportó un toque personal y distintivo a sus kits. El dúo británico Good Neighbours tradujo su característico sonido melódico en diseños que transmiten energía y emoción, mientras que el icónico DJ brasileño ALOK trabajó en conjunto con el movimiento The Future Is Ancestral para destacar y celebrar la riqueza cultural de los pueblos indígenas a través de sus camisetas.

Young Miko, la artista puertorriqueña nominada al Grammy, plasmó su esencia en tres kits inspirados en su gira XOXO, con colores negro, rosa y azul agua. Por su parte, el dúo francés Justice optó por una representación más simbólica al incluir su emblemático logotipo Cross en el frente de sus tres diseños exclusivos. "Es un honor ser parte de la banda sonora y ahora tener nuestro propio kit en el juego", expresaron los artistas.

El fenómeno global del Afrobeats también tiene presencia en esta colección gracias al artista nigeriano Omah Lay, quien basó su diseño en su álbum debut “Boy Alone”. Mientras tanto, RÜFÜS DU SOL, el trío australiano de música electrónica, introdujo tres camisetas con su nuevo logotipo "Sol", consolidando su identidad visual en FC 25. "Siempre hemos sido fanáticos de la franquicia, y ver nuestra música y diseño en el juego es algo increíble", comentaron los integrantes de la banda.

Finalmente, Natanael Cano, uno de los máximos exponentes del movimiento corridos tumbados, rindió homenaje a su origen con un kit que lleva las coordenadas de su ciudad natal, Hermosillo, Sonora, en la parte posterior de la camiseta. Este gesto no solo enaltece sus raíces, sino que también refuerza la conexión emocional entre los jugadores y su entorno cultural.

Los kits estarán disponibles dentro del modo Football Ultimate Team a partir del 11 de marzo, brindando a los jugadores la oportunidad de personalizar su equipo con el estilo y la esencia de estos artistas. EA SPORTS FC 25 no solo refuerza su identidad como plataforma de fútbol virtual, sino que también se posiciona como un espacio donde la música, la moda y el deporte convergen en una misma pasión.

Para aquellos que quieran sumergirse aún más en la experiencia, el soundtrack completo de EA SPORTS FC 25 ya está disponible en Spotify y en la mayoría de las plataformas de streaming. Así, la comunidad de jugadores podrá disfrutar de la fusión perfecta entre el ritmo del fútbol y la energía de la música en cada partido.

