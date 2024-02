El desarrollador de videojuegos Hideo Kojima reveló detalles de su próximo gran videojuego

Tras finalizar el State of Play de PlayStation, donde se mostraron nuevas imágenes de algunos videojuegos y se dieron grandes sorpresas, el japonés Hideo Kojima se tomó el streaming para dar una gran noticia que emocionó a la comunidad.

Este mensaje se dio luego de mostrar el extenso tráiler de la secuela del juego protagonizado por el actor Norman Reedus, conocido por la serie The Walking Dead, Death Stranding 2: One the Beach.



A sus 60 años, el director presentó a Physint (nombre provisional), un nuevo videojuego de acción y espionaje que trasciende en el mundo gamer, ya que según se mencionó, tendrá nueva tecnología para su creación y se usará a los mejores talentos del cine y los videojuegos.

Este nuevo juego, será la culminación del trabajo del japonés, por lo que espera que sea una obra maestra en el mundo gamer. "Estén atentos a más información", dijo Kojima al finalizar el streaming.