Epic Games Store finaliza octubre con una dosis de juegos gratuitos para todos los gustos

Epic Games sigue sorprendiendo a sus usuarios con su tradición de lanzar juegos gratuitos cada semana, y la primera quincena de noviembre no es la excepción. Hasta el 7 de noviembre, los jugadores podrán disfrutar sin costo de Witch It y Ghostwire: Tokyo, mientras que el 7 de noviembre llegarán Deceive Inc. y un paquete especial de Apex Legends.

Te puede interesar: Halloween llega a Google con un Doodle especial de Magic Cat Academy en el espacio

Witch It: Caza de escondite con un toque de magia

Disponible hasta el 7 de noviembre, Witch It es un juego multijugador que mezcla creatividad con un clásico juego de escondite, añadiendo el toque mágico de brujas. En este título, los jugadores pueden elegir entre ser cazadores o brujas, donde las primeras deben descubrir a las brujas camufladas en el entorno. Las brujas pueden transformarse en objetos del entorno para evitar ser capturadas. La ambientación colorida y la jugabilidad rápida han hecho que Witch It sea uno de los favoritos para quienes buscan un multijugador creativo y divertido.

Ghostwire: Tokyo – Terror urbano en las calles de Tokio

También gratuito hasta el 7 de noviembre, Ghostwire: Tokyo lleva a los jugadores a las calles de una versión misteriosa de Tokio, donde casi todos los habitantes han desaparecido y fuerzas sobrenaturales deambulan por la ciudad. En este juego de aventura y terror desarrollado por Tango Gameworks, el jugador asume el papel de un héroe con poderes sobrenaturales que debe enfrentarse a espíritus y resolver los misterios detrás de la desaparición de la gente. Con sus gráficos realistas y un sistema de combate dinámico, Ghostwire: Tokyo promete una experiencia de suspenso y adrenalina en un entorno único.

Publicidad

Próximamente: Apex Legends – Lote de desbloqueo gratuito de Ash y Deceive Inc.

A partir del 7 de noviembre y hasta el 14 de noviembre, Epic Games ofrecerá dos contenidos nuevos para mantener la emoción en su tienda. El primero es el Lote de desbloqueo gratuito de Ash para Apex Legends. Este paquete permitirá a los jugadores desbloquear el personaje de Ash, un simulacro letal con habilidades en combate cuerpo a cuerpo y teletransportación, ideal para los jugadores que buscan estrategias rápidas y ofensivas en el campo de batalla.

Epic Games calienta el inicio de noviembre con juegos gratis Imagen: cortesía Epic Games

Por otro lado, los fanáticos de los juegos de espionaje podrán disfrutar de Deceive Inc., un multijugador donde cada jugador es un espía que compite por cumplir misiones sin ser descubierto. Deceive Inc. combina sigilo, disfraces y acción, desafiando a los jugadores a engañar y superar a sus rivales en un entorno de espionaje que permite cambiar de apariencia y utilizar gadgets únicos.

Este es uno de los juegos que llega la otra semana a la tienda de manera gratuita Imagen: cortesía Epic Games

Publicidad

La selección de juegos de esta quincena destaca la diversidad de géneros que Epic Games busca ofrecer a su comunidad, desde el humor y el misterio hasta el suspenso y la acción.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram , Facebook , Youtube , Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.