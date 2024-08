Estos son los juegos anunciados en el Indie Word de Nintendo

El reciente Indie World Showcase de Nintendo ha estado de creatividad y sorpresas para los fans de los juegos independientes. En esta ocasión, la Gran N ha desvelado una impresionante selección de títulos que llegarán a Nintendo Switch, algunos con colaboraciones sorprendentes y otros con lanzamientos inmediatos que ya están disponibles para su descarga.

Balatro: Friends of Jimbo - Un crossover de cartas que no querrás perderte

Comenzamos fuerte con Balatro: Friends of Jimbo, un juego de cartas que se ha ganado su lugar en la comunidad gamer y que ahora recibe una actualización épica. Este título ha anunciado colaboraciones con grandes nombres como The Witcher 3: Wild Hunt, Vampire Survivors, Dave the Diver y Among Us. ¿Lo mejor de todo? ¡Podrás personalizar tus cartas con elementos temáticos de estos juegos sin gastar un solo centavo! Así que, si eres fan de alguno de estos títulos, ya sabes que puedes descargarte esta actualización hoy mismo y empezar a disfrutar.

Neva - La Nueva Aventura de los Creadores de Gris

Para los amantes de las aventuras narrativas y los visuales impresionantes, Neva promete ser un festín. De la mano de los creadores de Gris, este nuevo juego nos llevará a un viaje emocional y visual que se lanzará el 15 de octubre. Si disfrutaste de Gris, este es definitivamente un título que querrás tener en tu radar.

Moth Kubit - Insectos y Pesadillas en la Primavera de 2025

Moth Kubit nos transporta a un entorno de trabajo donde los insectos son los protagonistas, pero no te dejes engañar por su apariencia, ya que una amenaza llamada "Final Process" lo convertirá en una pesadilla. Este peculiar juego verá la luz en la primavera de 2025 y promete una experiencia única y perturbadora.

Coffee Talk: Tokyo - Expandiendo el Universo de Coffee Talk

El universo de Coffee Talk se expande con Coffee Talk: Tokyo, llevándonos a una pequeña cafetería japonesa donde humanos y monstruos se encuentran para compartir historias y tazas de café. Este juego de conversación y relajación se lanzará en 2025, pero ya puedes empezar a prepararte para las charlas más profundas con una ambientación japonesa única.

Sea of Stars: Throes of the Watchmaker - Un DLC que Añade Más Acción

Los fans de Sea of Stars estarán encantados de saber que su aventura favorita recibirá un nuevo DLC llamado Throes of the Watchmaker en la primavera de 2025. Este contenido adicional no solo añadirá un personaje jugable, sino que también expandirá la narrativa y las mecánicas del juego, manteniendo a los jugadores enganchados por mucho más tiempo.

PowerWash Simulator Shrek Special Pack

Uno de los anuncios más curiosos fue el DLC de Powerwash Simulator que permitirá a los jugadores limpiar nada más y nada menos que la ciénaga de Shrek. Este contenido especial estará disponible en otoño, así que prepárate para ver la guarida del ogro más famoso del cine como nunca antes.

Morsels

Si lo tuyo son los roguelikes y te gustan las experiencias que desafían la realidad, Morsels es el juego que necesitas. Con un lanzamiento programado para febrero de 2025, este título promete un mundo lleno de extrañas criaturas y una jugabilidad que te mantendrá al borde del asiento.

Date Everything!

Si pensabas que lo habías visto todo en cuanto a juegos de citas, Date Everything viene a sorprenderte. En este título, literalmente puedes tener citas con cualquier cosa en tu casa, desde relojes hasta lavadoras. El juego se lanzará el 24 de octubre, y si te gustan las propuestas raras y divertidas, este es un must.

Peglins - La exclusiva temporal que ya puedes jugar

Peglins, un roguelike que se juega como Peggle, está disponible desde hoy mismo como una exclusiva temporal de consola en Nintendo Switch. Si te gustan los juegos de estrategia y puzzle, este es uno que deberías descargar ya.

Wobbly Life - Mundo abierto y física para diciembre

Wobbly Life es un juego de mundo abierto con físicas que promete diversión y caos en partes iguales. Su lanzamiento está previsto para diciembre, así que si buscas un juego para cerrar el año con risas y buen rollo, este podría ser tu elección.

Pico Park 2 - Diversión cooperativa al máximo

Los fanáticos de los juegos cooperativos estarán encantados de saber que Pico Park 2 ya está disponible. Este juego de puzles y plataformas permite hasta 8 jugadores en cooperativo, así que prepárate para resolver rompecabezas con tus amigos y pasar un buen rato.

Más Sorpresas

El bloque de indies cerró con algunos títulos que no puedes dejar de lado: Shovel Knight DX, Europa, Cuisineer, On Your Tail, Metal Slug Tactics y El Escudero Valiente. Cada uno de estos juegos tiene algo único que ofrecer, así que asegúrate de estar atento a sus lanzamientos.

Pizza Tower - ¡Ya Disponible en Nintendo Switch!

Finalmente, Pizza Tower, un plataformas que rinde homenaje a los clásicos Wario Land, ya está disponible en Nintendo Switch tras su éxito en PC. Si eres fan de los juegos de plataformas con un toque retro, este es un título que deberías añadir a tu colección.

El Indie World Showcase de agosto de 2024 ha dejado claro que el futuro de los juegos independientes en Nintendo Switch es brillante. Con colaboraciones inesperadas, nuevos lanzamientos y DLCs emocionantes, hay algo para todos los gustos.

