Exoborne inicia pruebas en Steam: Los jugadores pueden experimentar el nuevo shooter de extracción

El mundo de los videojuegos no es ajeno a las tendencias. En los últimos años, hemos visto el auge y declive de géneros que, en su momento, parecían ser la nueva gran revolución. Ahora, con la llegada de Exoborne, el shooter táctico de extracción en mundo abierto de Sharkmob, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante una propuesta verdaderamente innovadora o simplemente ante otro intento de capitalizar una moda pasajera?

Una beta con altas expectativas

Desde hoy y hasta el 17 de febrero de 2025, los jugadores de PC podrán sumergirse en la beta de Exoborne a través de Steam. Este juego, ambientado en un mundo devastado por desastres ambientales, ofrece una experiencia de combate multijugador de alto riesgo donde la clave no es solo la puntería, sino también la estrategia y el dominio del entorno. Con sus Exo-Rigs, trajes de combate avanzados que otorgan habilidades especiales y fomentan la verticalidad, la propuesta de Sharkmob busca diferenciarse dentro del cada vez más competitivo mundo de los shooters de extracción.

¿Qué lo hace diferente?

Sin embargo, este género no es nuevo. Juegos como Escape from Tarkov, The Cycle: Frontier y Call of Duty: DMZ ya han explorado la fórmula de la extracción, donde los jugadores deben reunir recursos, enfrentarse a otros combatientes y decidir cuándo retirarse con su botín. La gran pregunta es si Exoborne tiene lo necesario para sobrevivir en un mercado en el que muchos han fracasado.

Uno de los puntos más atractivos del título es la interacción con las fuerzas de la naturaleza. A diferencia de otros shooters donde el enemigo principal es otro jugador, en Exoborne el entorno mismo es una amenaza. Tornados, tormentas eléctricas y otros desastres naturales no solo dificultan la supervivencia, sino que pueden ser utilizados estratégicamente. Esta mecánica, si se implementa correctamente, podría ser un factor diferenciador clave y aportar una capa adicional de complejidad táctica al juego.

El desafío de mantenerse relevante

El éxito de Exoborne dependerá en gran medida de varios factores: la estabilidad de sus servidores, la profundidad de sus mecánicas de progresión y personalización, y la capacidad de Sharkmob para mantener la experiencia fresca a largo plazo con actualizaciones y eventos significativos. El tráiler y los primeros vistazos al juego sugieren un diseño bien pensado, pero la historia de la industria nos ha demostrado que una buena idea no siempre garantiza el éxito.

Los jugadores interesados pueden inscribirse en la prueba de Steam y experimentar de primera mano si Exoborne tiene el potencial para dejar huella o si será otro título que se suma a la larga lista de shooters de extracción que no lograron consolidarse. Con el tiempo, descubriremos si la apuesta de Sharkmob es un paso adelante en la evolución del género o simplemente una tendencia más que el mercado desechará en busca de la próxima gran novedad.

