Game of Thrones: Conquest trae la Danza de los Dragones con la temporada 2 de House of the Dragon

Con el estreno de la temporada 2 de House of the Dragon el próximo 16 de junio, Game of Thrones: Conquest se prepara para recibir una oleada de nuevos contenidos y emociones. Desde arcos narrativos inspirados en la serie hasta la inclusión de héroes icónicos y dragones poderosos, la experiencia de los jugadores en Westeros está a punto de volverse aún más emocionante.

Explorando la Danza de los Dragones en Game of Thrones: Conquest

El anuncio trae consigo una serie de emocionantes adiciones y eventos que harán las delicias de los jugadores de Game of Thrones: Conquest:

1. Miniarcos narrativos: Los jugadores podrán revivir momentos icónicos de la temporada 1 de House of the Dragon a través de arcos narrativos en el juego, con eventos de progresión cada dos semanas. ¡Grandes recompensas aguardan a aquellos que se aventuren en estas emocionantes historias!

2. Nuevos héroes y dragones: Con la llegada de la temporada 2 de House of the Dragon, héroes poderosos como Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower debutarán en el juego, ofreciendo su ayuda tanto en el consejo como en el campo de batalla. Además, los jugadores podrán disfrutar de la compañía de nuevos dragones, Syrax y Caraxes, para agregar aún más poder a sus ejércitos.

3. Personalización sin límites: Más de 140 nuevas opciones cosméticas permitirán a los señores y las damas personalizar sus dragones con estilos únicos inspirados en House of the Dragon. Desde colores de piel hasta patrones de escamas, las posibilidades son infinitas para destacar en el campo de batalla.

4. Experiencia renovada para nuevos jugadores: Los recién llegados a Game of Thrones: Conquest podrán disfrutar de una experiencia mejorada, integrando elementos y personajes de House of the Dragon para una inmersión total en el universo de Westeros.

Con la promesa de nuevos episodios narrativos, héroes fascinantes, huevos de Pascua temáticos y una experiencia complementaria con la temporada 2 de House of the Dragon, Game of Thrones: Conquest se prepara para ofrecer una experiencia inolvidable a los fans de la saga. ¡Prepárate para la Danza de los Dragones y conquista el Trono de Hierro en Game of Thrones: Conquest!

