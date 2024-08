God of War Ragnarök revela los requisitos para PC y sus nuevas tecnologías gráficas

God of War Ragnarök, uno de los títulos más esperados del año, se prepara para su lanzamiento en PC el próximo mes de septiembre. Santa Monica Studio ha dado a conocer los requisitos del sistema necesarios para que los jugadores puedan disfrutar de esta épica aventura en los nueve reinos, junto con la confirmación de la compatibilidad con las últimas tecnologías gráficas.

Requisitos del sistema y tecnologías avanzadas

Para los entusiastas de los videojuegos, la llegada de God of War Ragnarök a PC no solo significa la oportunidad de volver a sumergirse en la historia de Kratos y Atreus, sino también de experimentar el juego con un nivel de detalle gráfico sin precedentes. El título es compatible con Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 e Intel XeSS 1.3, permitiendo a los jugadores alcanzar resoluciones más altas y tasas de cuadros por segundo superiores, sin importar el equipo que utilicen.

Santa Monica Studio ha dado a conocer los requisitos del sistema del juego Imagen: cortesía Santa Monica Studio

Te puede interesar: Five Nights at Freddy’s: Into the Pit se adelanta en Steam y ya está disponible

Estas tecnologías gráficas están diseñadas para ofrecer una experiencia visual impresionante, destacando los paisajes diversos de los nueve reinos, desde las selvas de Vanaheim hasta las montañas nevadas de Midgard. Cada rincón del mundo de God of War Ragnarök ha sido creado con un cuidado meticuloso, asegurando que los jugadores vivan una aventura inmersiva y visualmente deslumbrante.

God of War promete unas gráficas únicas y grandes batallas Imagen: cortesía Santa Mónica Studio

Publicidad

Reserva y contenido exclusivo

Los jugadores que reserven God of War Ragnarök para PC tendrán acceso a contenido exclusivo, como la armadura de nieve de Kratos resucitado y la túnica de nieve elevada de Atreus. Estos objetos cosméticos estarán disponibles a medida que se avance en la historia, proporcionando no solo una ventaja estética sino también una mayor inmersión en el universo del juego.

Con un lanzamiento programado para el 19 de septiembre, God of War Ragnarök promete ser una de las experiencias más completas y gráficamente avanzadas disponibles para PC este año. Asegúrate de tener todo listo y revisa los requisitos del sistema para garantizar que tu equipo esté preparado para regresar a los nueve reinos.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.