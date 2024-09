Helldivers 2 presenta The Chemical Agents Warbond: Nueva armadura y poderosas armas químicas

El universo de Helldivers 2 está a punto de volverse aún más letal con el lanzamiento de The Chemical Agents Warbond, disponible a partir del 19 de septiembre. Este nuevo contenido trae consigo un arsenal de armas químicas, herramientas de destrucción masiva y equipo especializado, diseñados para aquellos jugadores que disfrutan de eliminar hordas de enemigos con una precisión letal y un toque tóxico.

Un arsenal químico letal para dominar el campo de batalla

La pieza central del nuevo Warbond es el esterilizador TX-41, un pulverizador de alta presión diseñado específicamente para rociar gas químico sobre las hordas de termínidos. Este dispositivo permite a los jugadores controlar a grandes grupos de enemigos al cubrir el terreno con nubes de gas tóxico, debilitando a los enemigos antes de que se acerquen demasiado.

Para los momentos en que los termínidos logren acortar distancias, el AX/TX-13 "Guard Dog" Dog Breath entra en acción. Este dispositivo de defensa activa dispara gas corrosivo de manera automática para proteger a los Helldivers, evitando que sean emboscados. Además, la granada de gas G-4 permite lanzar un ataque rápido que cubre grandes áreas con humo tóxico, perfecto para eliminar grandes cantidades de enemigos o asegurar una zona estratégica.

Cubre toda la zona con una nube de humos nocivos Imagen: cortesía PlayStation

Nuevas estratagemas y variantes de equipo

The Chemical Agents Warbond introduce una novedad: la posibilidad de elegir estratagemas basadas en el control de masas, dejando a los jugadores la libertad de combinar estas habilidades con sus armas preferidas. El Orbital Gas Strike es uno de los nuevos ataques disponibles, capaz de generar una nube de gas letal desde el cielo que puede diezmar a las fuerzas enemigas desde largas distancias.

Publicidad

Te puede interesar: Las chicas superpoderosas y Nubia, de DC llegan a la temporada 3 de MultiVersus

Los diseñadores del juego han apostado por la flexibilidad en esta actualización, permitiendo a los jugadores personalizar sus cargas con las armas y armaduras que mejor se adapten a su estilo de juego. Las estratagemas de gas están pensadas para aquellos jugadores que disfrutan de una estrategia más táctica, donde el control del espacio y la eliminación de múltiples objetivos en masa son clave para la victoria.

Los exterminadores de Super Earth tienen acceso a algunos hilos asesinos en Chemical Agents Imagen: cortesía PlayStation

Publicidad

Equipamiento especializado para enfrentarse al peligro químico

El equipo disponible con The Chemical Agents Warbond no solo es letal, sino también funcional. La armadura AF-50 Noxious Ranger está diseñada con un sistema de filtración avanzada que protege al portador de los gases tóxicos generados por sus propias armas y estratagemas. Además, la capa Standard of Safe Distance añade una capa extra de protección, asegurando que los Helldivers puedan operar con seguridad en ambientes hostiles.

Para aquellos que buscan un equipo aún más robusto, la armadura mediana AF-02 Haz-Master combina estilo y resistencia, complementada con la capa Patient Zero's Remembrance. Esta combinación no solo ofrece protección física, sino que también añade un toque de distinción al escuadrón, junto con tarjetas de jugador a juego para cada set.

Gestos y personalización: La diversión también cuenta

Los jugadores de Helldivers 2 han pedido más formas de personalizar a sus personajes y la respuesta llega en forma de nuevos gestos y poses de victoria. Con el gesto Natural Gas Extraction, los Helldivers pueden incluso bromear sobre el uso de gas en el campo de batalla, añadiendo un toque de humor a la experiencia. La pose de victoria "Ew" permite a los jugadores expresar su desagrado por el caos químico que han desatado, brindando un cierre cómico a cada misión.

Prepárate para Chemical Agents, que se lanzará el 19 de septiembre Imagen: cortesía PlayStation

Además, los jugadores podrán decorar sus Hellpods y exotrajes con un nuevo esquema de colores mostaza letal, lo que añade una capa extra de personalización visual para destacar en el campo de batalla.

Publicidad

Un nuevo título para los verdaderos exterminadores

Para aquellos que realmente se adentren en el rol de cazadores de plagas galácticos, el nuevo título de jugador Exterminador experto será la recompensa final. Este título reconoce a los jugadores que han dominado las herramientas químicas de Helldivers 2 y han demostrado ser los exterminadores definitivos en la lucha por la paz galáctica.

Prepárate para el lanzamiento el 19 de septiembre

The Chemical Agents Warbond llega a Helldivers 2 con una serie de innovaciones que cambiarán la forma en que los jugadores abordan el combate. Con nuevas armas, estratagemas y equipamiento diseñados para el control de masas, los jugadores tendrán una ventaja devastadora contra los termínidos y cualquier otra amenaza galáctica. Además, la inclusión de gestos y personalización garantiza que los Helldivers no solo sean efectivos, sino también únicos en cada batalla.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.