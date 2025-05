Hotta Studio abre inscripciones para la primera prueba beta cerrada global de NTE

Con un nuevo proyecto que promete ampliar los límites del género RPG, Hotta Studio ha anunciado el inicio del proceso de inscripción para la primera Prueba Beta Cerrada global de NTE, un título que mezcla mundo abierto, narrativa profunda y ambientación sobrenatural. La prueba, bautizada como “Prueba de Contención”, representa el primer contacto jugable que la comunidad podrá tener con esta propuesta.

Este anuncio llega acompañado de un tráiler oficial que no solo pone en escena el tono del juego, sino que también permite echar un vistazo detallado a Hethereau, la ciudad ficticia donde se desarrolla gran parte de la experiencia. Se trata de un entorno urbano cargado de elementos misteriosos, diseñado para ser recorrido y vivido desde la perspectiva de los llamados Tasadores o Appraisers, personajes con habilidades únicas que guiarán la historia en compañía de otros exploradores.

Exploración urbana con identidad propia

Lo que diferencia a NTE de otros RPG contemporáneos es su enfoque en la exploración libre y un sistema de movimiento que incluye mecánicas como el derrape a alta velocidad, lo que sugiere un mundo abierto mucho más dinámico y vertical de lo habitual. Más allá del desplazamiento, el título promete una narrativa con varias capas, donde la construcción del mundo y sus secretos serán un eje clave para el avance.

Hethereau se perfila como algo más que un simple escenario. Su atmósfera, marcada por lo sobrenatural, y su estética detallada buscan generar una experiencia envolvente, en la que cada rincón pueda ser tanto un punto de conflicto como una fuente de descubrimiento. Aunque aún no se han compartido detalles profundos sobre el argumento, el tráiler insinúa que la historia tendrá un componente introspectivo y posiblemente filosófico, habitual en las obras que combinan ciencia ficción ligera con fenómenos paranormales.

Cómo participar en la Prueba de Contención

Los jugadores interesados en formar parte del primer grupo de prueba deben registrarse en el sitio web oficial de NTE, donde encontrarán un cuestionario diseñado para ayudar al equipo de desarrollo a ajustar mejor la experiencia jugable. Hotta Studio ha indicado que los datos recolectados permitirán perfilar distintos perfiles de usuario y ofrecer un enfoque más personalizado durante esta etapa.

Además, quienes se involucren con las campañas y actividades de la comunidad podrían tener más probabilidades de ser seleccionados, lo cual incentiva una conexión temprana entre los jugadores y el universo del juego.

Un paso medido, pero ambicioso

Aunque NTE aún no tiene una fecha de lanzamiento definitiva, esta primera prueba técnica marca un paso importante en su desarrollo. El objetivo es afinar elementos clave del gameplay y recopilar retroalimentación de una comunidad que, si bien apenas comienza a formarse, ya muestra interés por la propuesta única del título.

Hotta Studio, conocido previamente por su trabajo en Tower of Fantasy, parece decidido a apostar por una nueva dirección creativa que, sin abandonar lo visualmente impactante, se adentra en terrenos más oscuros y reflexivos. La expectativa, entonces, no se limita solo a cómo se verá NTE, sino a cómo logrará combinar sus piezas: una historia intrigante, un entorno estimulante y mecánicas que realmente se sientan frescas dentro del género.

