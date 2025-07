¿Cuáles son los cambios en reforma pensional para mujeres en Colombia? Reducción de semanas y más

Se tenía planeado que este 1 de julio de 2025 entrara en vigencia la reforma pensional, aprobada el 14 de junio de este 2024 por el Congreso de la República. Sin embargo, el plazo para que se empezaran a aplicar las nuevas reglas de juego a los trabajadores colombianos relacionadas con el tema de cómo estos afrontarán su futuro una vez lleguen a la edad de retiro se cambió el pasado 17 de junio después de que la Corte Constitucional decidiera devolver el texto a la Cámara de Representantes.

En su decisión, el alto tribunal indicó que había "vicios de procedimiento" con la falta de debate y ordenó que la corporación debía volver a sentarse para discutir la reforma en un término de 30 días. Finalmente, este sábado 28 de junio se resolvió el futuro de la iniciativa en una jornada extraordinaria de debate en la Cámara en el que se votó a favor (con 104 votos positivos y 9 en contra) de acoger en su totalidad el texto aprobado en el Senado sin ajustes en el articulado.

Tras dicha resolución, se vuelve a introducir un conjunto de nuevas normativas que cambian el sistema de pensiones en el país, el cual lleva tres décadas sin modificaciones. Entre las principales novedades, se resalta, primero, un modelo unificado que se estructura en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario complementario; y segundo, todos aquellos elementos aprobados por el Legislativo dirigidos a corregir las desventajas históricas que han enfrentado las mujeres en el acceso a la jubilación.

Los últimos, según lo explica la norma que tiene por nombre 2381, se dividen específicamente en dos cambios principales, los cuales están relacionados con la disminución de semanas de cotización por hijos y por función de género.

De esta forma lo explicó Kevin Hartmann, socio de Hartmann Asociados e investigador en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Lovaina, Bélgica: “Hay dos aspectos principales que cambiaron, el primero es el beneficio a las mujeres madres de la reducción de semanas por un máximo de tres hijos”.

Conforme con el experto, este nuevo beneficio está orientado a aquellas mujeres que, al llegar a la edad de retiro (57 años), no hayan alcanzado el número mínimo de semanas exigidas. El artículo 36 de la reforma establece que esta medida representa un “reconocimiento al trabajo no remunerado, a partir de la vigencia de esta ley, para las mujeres que cumplan la edad mínima para acceder a la pensión y no tengan las semanas establecidas en el componente de prima media del pilar contributivo”.

Hartmann detalló que, según lo estipulado, “se podrán descontar 50 semanas reconocidas en el sistema por cada uno de los hijos que tuvieron, hasta un máximo de tres hijos, por lo que se reconocerán hasta 150 semanas, es decir, tres años de cotización”.

¿Cuántas semanas de cotización le darán a las madres de Colombia por cada hijo que tengan?

En síntesis, y conforme con el proyecto, el beneficio adicional está diseñado para madres que, al cumplir los 57 años, no hayan reunido las semanas necesarias para pensionarse. Estas mujeres, a partir de la vigencia de la ley, por cada hijo o hija podrán descontar 50 semanas del total requerido. La reducción aplicará por un máximo de tres hijos, lo que representa un total de hasta 150 semanas reconocidas.

Según el artículo 36: “Podrán obtener el beneficio de disminuir en cincuenta semanas por cada hijo(a) el número de semanas requeridas, hasta llegar a un mínimo de 850 semanas por un máximo de tres hijos(as)”. En consecuencia de lo anterior, las mujeres que no cumplieron con sus días para pensionarse, una vez cumplan su edad de pensión, podrán reducir las semanas exigidas de acuerdo con el número de hijos que tengan.

Esto significa que, sumando ambos ajustes (reducción por género y por maternidad), si la ley entra en vigencia, en 2036 una mujer podría jubilarse con los siguientes requisitos:

Mujer con un hijo: 950 semanas

Mujer con dos hijos: 900 semanas

Mujer con tres hijos: 850 semanas

Hartmann ejemplificó que una mujer que en 2036 cumpla los 57 años y haya cotizado 850 semanas, podrá acceder a la pensión si tuvo tres hijos, gracias al beneficio de reducción.

¿Cuántas semanas de cotización se le reducirán a las mujeres?

Este no es el único cambio en la normativa. En el texto también se determinó una reducción a la cantidad de semanas cotizadas por función de género. Al respecto, el marco legal indica que ahora las mujeres tendrán que trabajar solo 1.000 semanas para pensionarse, ajustando la ley que antes dictaba como requisito para acceder a la pensión una igualdad en las semanas para hombres y mujeres: 1.300 semanas de cotización.

El proyecto dictaba, en principio, una disminución escalonada de las semanas para las trabajadoras desde el 1 de enero de 2025, ya que, según el texto de la iniciativa, la reducción será progresiva y anual, disminuyendo en bloques de 25 semanas hasta llegar a un total de 1.000 semanas en 2036. Esta medida respondió a una sentencia de la Corte Constitucional que cuestionaba la compatibilidad del anterior modelo con el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución de 1991.

El abogado Hartmann argumentó que esta intervención judicial surgió de demandas que apuntaban que el sistema resultaba inequitativo con las mujeres, "porque les exige el mismo número de semanas de cotización que a los hombres, a pesar de darles una diferencia de trato en materia de la edad. Entonces, es un mismo esfuerzo de cotización en menos tiempo”.

La edad de retiro, por su parte, se mantuvo sin cambios: 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. Las cifras proyectadas en la ley indican que para 2025 se exigirán 1.275 semanas a las mujeres, y desde allí seguirán reduciéndose así:



2025: 1.275 semanas

2026: 1.250 semanas

2027: 1.225 semanas

2028: 1.200 semanas

2029: 1.175 semanas

2030: 1.150 semanas

2031: 1.125 semanas

2032: 1.100 semanas

2033: 1.075 semanas

2034: 1.050 semanas

2035: 1.025 semanas

2036: 1.000 semanas



Otro de los cambios se relaciona con el régimen de transición, que cobija a quienes ya han acumulado un porcentaje importante de semanas al momento de entrada en vigor de la reforma. Como aclaró Leonardo Urrea, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, “las excepciones que entran en el proceso serán los hombres que tengan más de 900 semanas y las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas al primero de julio del próximo año”.

Esto quiere decir que dichas personas no se verán afectadas por las nuevas condiciones y seguirán rigiéndose por la Ley 100 de 1993.

