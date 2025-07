Hulk Hogan en los videojuegos: un repaso por su presencia digital desde 1989 hasta hoy

El mundo del entretenimiento perdió a una de sus figuras más representativas. Terry Gene Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan, falleció a los 71 años dejando un legado innegable en la cultura popular. Aunque su figura fue forjada en el mundo de la lucha libre profesional, su imagen también quedó grabada en otro escenario que marcó generaciones: el de los videojuegos.

Desde los primeros títulos de 8 bits hasta las entregas más recientes de simulación deportiva, Hogan fue una constante para jugadores y fanáticos del wrestling. Su evolución digital refleja tanto los cambios tecnológicos como las distintas etapas de su carrera, incluyendo sus versiones como héroe clásico y como villano NWO. Este es un recorrido por su historia dentro del gaming.



Primeras apariciones en consola y arcade

La entrada de Hulk Hogan al mundo de los videojuegos ocurrió en 1989 con WWF WrestleMania para NES. Allí, su imagen fue una de las más reconocibles entre los pocos luchadores disponibles, en un juego que marcó el inicio de la franquicia en consolas. Ese mismo año apareció en WWF Superstars, un título de arcade con gráficos superiores para su época, que ofrecía a los jugadores la posibilidad de formar equipo con Hogan.

En los años siguientes, Hogan estuvo presente en varios juegos importantes de la era 16 bits. WWF WrestleFest (1991) en arcade y WWF Royal Rumble (1993) para SNES y Genesis reforzaron su estatus como figura central en el roster de la WWE, gracias a mecánicas sencillas pero efectivas y una representación fiel de su estilo en el ring.



El paso por WCW y su reinvención como Hollywood Hogan

A mediados de los noventa, Hogan cambió de empresa y de personaje. Como líder del grupo NWO en la WCW, adoptó la identidad de Hollywood Hogan, que también fue representada en videojuegos. WCW vs. nWo: World Tour (1997) y WCW/nWo Revenge (1998), ambos para Nintendo 64, incluyeron esta versión más oscura del personaje. Los títulos, aunque más simples en comparación con los actuales, eran apreciados por su jugabilidad sólida y la licencia oficial que incluía a luchadores reales de ambas marcas.



Regreso a WWE y consolidación como leyenda jugable

Con su retorno a WWE a principios de los 2000, Hogan reapareció en videojuegos como WWE SmackDown! Shut Your Mouth (2002) y Here Comes the Pain (2003), ambos para PlayStation 2. En estos títulos, fue posible elegir entre varias etapas de su carrera, un detalle que se mantendría en juegos posteriores. Su presencia fue recurrente en entregas anuales y en compilaciones dedicadas a leyendas del wrestling, como WWE Legends of WrestleMania (2009).

En WWE All Stars (2011), Hogan fue interpretado con un estilo más caricaturesco, en línea con la propuesta del juego: combates exagerados y versiones icónicas de los luchadores más famosos. Fue también una forma de reintroducirlo a nuevas generaciones de jugadores.



Su propio juego y últimas apariciones

Ese mismo año se lanzó Hulk Hogan's Main Event (2011) para Xbox 360, exclusivo para Kinect. Aunque el juego no tuvo gran éxito, representó un intento por centrar una experiencia interactiva completamente en su figura.

En años recientes, Hogan estuvo presente en WWE 2K14, 2K15 y 2K22, con skins que iban desde su etapa clásica hasta su versión NWO. Durante un tiempo fue retirado de las entregas de la serie debido a controversias públicas, pero más adelante fue reintegrado al roster como parte de los contenidos descargables.



Un legado que trasciende pantallas

La trayectoria de Hulk Hogan en videojuegos no solo refleja su popularidad como luchador, sino también su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y narrativos del medio. Su imagen ha sido parte de generaciones enteras de jugadores que lo eligieron una y otra vez como su luchador favorito.

Hoy, con su fallecimiento, su figura queda inmortalizada no solo en la historia del wrestling, sino también en el archivo interactivo de los videojuegos. Desde cartuchos hasta discos digitales, Hulk Hogan será recordado como mucho más que un personaje: como una leyenda que también combatió en píxeles y polígonos.

