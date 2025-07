Los niños están muriendo en Gaza por desnutrición ante restricciones y ataques de Israel: panorama

El hospital Bautista Al Ahli de Gaza informó este viernes de la muerte de Abdel Qader Al Fayyumi, otro menor que padecía desnutrición severa causada por la escasez de alimentos y productos básicos en el devastado enclave por las restricciones de Israel. Esta última víctima se suma a los nueve fallecidos por desnutrición que Sanidad registró en las últimas 24 horas. En total, desde el inicio de la invasión israelí en la Franja, unas 122 personas han muerto a causa de la desnutrición de los que 83 eran niños.

En las últimas semanas, los pocos hospitales que siguen funcionando en el enclave han alertado de la llegada de un número cada vez más alto de niños con problemas médicos por desnutrición. Según de las autoridades palestinas, cerca de 70.000 niños en Gaza han alcanzado ya la fase de desnutrición clínica. Aunque Israel permitió que camiones con ayuda volvieran a entrar a Gaza el 19 de mayo, el número ha sido muy limitado y, su distribución, arriesgada, con más de 1.000 muertos por disparos del Ejército israelí cerca de puntos de reparto o las rutas de los camiones, según Sanidad. A todo ello se suma que la ayuda que termina en los mercados lo hace a precios desorbitados.

El Ejército israelí culpa a las agencias de la ONU de no recoger y distribuir unos 950 camiones con ayuda que se encuentran ya dentro de Gaza, pero en la frontera estos organismos, por su parte, denuncian las trabas que impone Israel para recogerla.

En ese contexto, cerca de un tercio de los habitantes de Gaza no comen durante días y la desnutrición está aumentando considerablemente, indicó este viernes el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la agencia de la ONU encargada de la ayuda alimentaria. "La crisis alimentaria en Gaza ha alcanzado niveles de desesperación sin precedentes. Casi una de cada tres personas no come en varios días. La desnutrición está aumentando considerablemente, con 90.000 mujeres y niños que necesitan tratamiento urgente", indicó el PMA en un comunicado.

El uso deliberado de la inanición como arma por parte de las autoridades israelíes en Gaza ha alcanzado "niveles sin precedentes, con pacientes e incluso trabajadores sanitarios luchando por sobrevivir", señaló, por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF). En la clínica de la ONG en Ciudad de Gaza, el número de personas atendidas con desnutrición se ha cuadruplicado desde mediados de mayo, mientras que las tasas de desnutrición severa en niños menores de cinco años se han triplicado solo en las últimas dos semanas, agregó MSF. "Estamos recibiendo 25 nuevos pacientes cada día por desnutrición. Vemos el agotamiento y el hambre en nuestros propios compañeros", subrayó en el comunicado la coordinadora de proyectos en la clínica de MSF en la capital gazatí, Caroline Willemen.

La ONG recordó que al mismo tiempo cientos de personas que buscan desesperadamente ayuda continúan siendo atacadas por las fuerzas israelíes y contratistas de seguridad privada en los puntos de distribución de alimentos gestionados por la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), que cuenta con apoyo de Israel. "Es inconcebible, una población entera es deliberadamente privada de alimentos y agua mientras las fuerzas israelíes cometen masacres diarias cuando la gente lucha por migajas de comida en los puntos de distribución. Cualquier atisbo de humanidad en Gaza ha sido aniquilado en el actual genocidio", aseguró la responsable de emergencias de MSF en Gaza Amande Bazerolle.

En los dos meses transcurridos desde que comenzara a distribuir alimentos esa fundación, ligada a exmilitares y responsables de inteligencia estadounidenses, más de mil personas han sido asesinadas y unas 7.200 heridas, según el Ministerio de Salud gazatí. "Estas distribuciones de alimentos no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día y presentados al mundo con un lenguaje compasivo", aseguró el doctor Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza. "Quienes acuden a las distribuciones de alimentos de esa fundación saben que tienen las mismas probabilidades de recibir un saco de harina que de marcharse con una bala en la cabeza", aseguró.

Varias organizaciones humanitarias alertaron sobre el aumento de la desnutrición infantil como consecuencia de la guerra que asola la Franja de Gaza, antes de una llamada este viernes entre los dirigentes de Alemania, Francia y Reino Unido para abordar la agudización de esta crisis. La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que un cuarto de los niños de seis meses a cinco años y de las mujeres embarazadas y lactantes atendidos la semana pasada en sus instalaciones en Gaza padecen desnutrición. Los temores de que el hambre se extienda en Gaza crecen, y Alemania, Francia y el Reino Unido organizaron una reunión telefónica de emergencia este viernes para impulsar los esfuerzos para un alto el fuego entre Israel y Hamás.

