MIGUEL URIBE
NICOLÁS MADURO
PERÚ - COLOMBIA
CIERRES VUELTA A COLOMBIA
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Noticias Caracol  / WWE

WWE

  • Hulk Hogan en los videojuegos
    Hulk Hogan en los videojuegos
    VolkGames
    VIDEOJUEGOS

    Hulk Hogan en los videojuegos: un repaso por su presencia digital desde 1989 hasta hoy

    Más allá del cuadrilátero, el legado de Hulk Hogan también se consolidó en consolas y arcades. Esta es la historia de su carrera como personaje jugable en la industria del videojuego.

  • la WWE invaden Clash of Clans
    la WWE invaden Clash of Clans
    Cortesía: Supercell
    VIDEOJUEGOS

    Las superestrellas de la WWE invaden Clash of Clans en un evento especial

    El universo de la WWE y Clash of Clans se fusionan en un evento especial que llevará a las superestrellas del ring al campo de batalla del popular juego para móviles. Una colaboración que promete emociones dentro y fuera de la pantalla.

  • wwe-pelea
    Brock Lesnar, luchador de la WWE.
    Getty Images.
    Gol Caracol

    El dolor vale la pena: esto son los impresionantes sueldos de los luchadores de la WWE

    Se conoció la lista de los 10 hombres mejores pagados de la lucha libre y las cifras son de envidiar.

  • scott-hall
    Scott Hall, exluchador de la WWE.
    Getty Images
    Gol Caracol

    La WWE está de luto tras el fallecimiento del reconocido luchador Scott Hall

    Varias figuras de este deporte aprovecharon la ocasión para rendirle tributo.

  • scott-hall
    Luchadores Diamond Dallas Page, Scott Hall y Jake Roberts (Imagen de referencia).
    Getty Images
    Gol Caracol

    La WWE está en vilo por el grave estado de salud luchador Scott Hall

    Varias figuras de este deporte han aprovechado la ocasión para expresarle su apoyo.

  • el-gran-khali
    Dalip Singh Rana, mejor conocido como El 'Gran Khali', fue un luchador de la WWE.
    Instagram: @thegreatkhali - Getty Images
    Gol Caracol

    ¿Lo recuerda? El 'Gran Khali’, famoso luchador de la WWE, ahora incursionará en la política

    En su momento, este deportista fue campeón mundial de la categoría de pesos pesados de lucha libre.