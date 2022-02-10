Noticias Caracol WWE
WWE
-
Hulk Hogan en los videojuegos: un repaso por su presencia digital desde 1989 hasta hoy
Más allá del cuadrilátero, el legado de Hulk Hogan también se consolidó en consolas y arcades. Esta es la historia de su carrera como personaje jugable en la industria del videojuego.
-
Las superestrellas de la WWE invaden Clash of Clans en un evento especial
El universo de la WWE y Clash of Clans se fusionan en un evento especial que llevará a las superestrellas del ring al campo de batalla del popular juego para móviles. Una colaboración que promete emociones dentro y fuera de la pantalla.
-
Gol Caracol
El dolor vale la pena: esto son los impresionantes sueldos de los luchadores de la WWE
Se conoció la lista de los 10 hombres mejores pagados de la lucha libre y las cifras son de envidiar.
-
Gol Caracol
La WWE está de luto tras el fallecimiento del reconocido luchador Scott Hall
Varias figuras de este deporte aprovecharon la ocasión para rendirle tributo.
-
Gol Caracol
La WWE está en vilo por el grave estado de salud luchador Scott Hall
Varias figuras de este deporte han aprovechado la ocasión para expresarle su apoyo.
-
Gol Caracol
¿Lo recuerda? El 'Gran Khali’, famoso luchador de la WWE, ahora incursionará en la política
En su momento, este deportista fue campeón mundial de la categoría de pesos pesados de lucha libre.