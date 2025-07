Gero le reclama a su equipo por perder a propósito en el Desafío Siglo XXI: "No lo vuelvan a hacer"

Inició el cuarto ciclo en el Desafío Siglo XXI, el último en el que habrá cuatro equipos en la competencia. Los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega se reunieron en el Box Blanco para su la prueba de Sentencia y Hambre. Aunque Beta quedó en segundo lugar, el equipo tuvo un fuerte enfrentamiento al final de la prueba por "perder a propósito".

Beta se encuentra en una situación complicada en cuanto a estrategias, intentando definir su posición con Alpha y Omega. En el equipo azul todavía no están seguros si Omega cumplirá con no enviarles los chalecos y hacer una alianza con ellos y Alpha. Por ese motivo, antes de salir a la prueba en la casa tomaron una polémica decisión.



Beta decide no ganar y quedarse con el segundo lugar

"¿Vamos a ir a ganar o vamos a quedar de segundas?", preguntó Tina a su equipo. Entonces Abrahan y Dani coinciden en que lo mejor es que el equipo quede de segundas para no tener la responsabilidad de colocar los primeros chalecos del ciclo. "Zambrano cree que estamos con ellos, a Omega supuestamente los estamos cuidando, Alpha obviamente también", explicó Dani.

Esta polémica decisión se tomó sin Gero presente, algo que después de la prueba dividió al equipo. La prueba que se llevó a cabo en el Box Blanco cada participante debía cruzar los obstáculos colgantes sin tocar el piso y llevar una bola de acero al final de la pista, la cual debía ubicar sobre una cuchara gigante y lanzarla desde lo alto para que cayera sobre una canasta. El primero que lograra embocar cuatro bolas.

En la pista Gamma ganó una gran ventaja a los demás equipos, siendo el grupo que menos errores cometió, al no tener tantas caídas y al ubicar en la menor cantidad de intentos las bolas de acero. Por su parte, Beta también lo hizo bien, pero Abrahan su capitán tuvo algunas caídas y realizó la prueba con una tranquilidad que parecía planeada. Al final el equipo azul quedó en el segundo lugar, como lo habían acordado antes de salir de la casa.

Cuando los equipos se reunieron, Gero le expresó su molestia al equipo. "Estoy muy decepcionado, mira cómo salimos, con cero ganas, eso se ve feísimo y no lo vuelvo a aceptar", le dijo el hijo del futbolista Juan Pablo Ángel a sus compañeros, bastante molesto y luego le dirigió sus palabras al capitán del equipo azul. "Abrahan, tú mismo me dijiste antes: el segundo es el primero en perder."

Esos no fueron los únicos reclamos del participante a sus compañeros. "Muy charro lo que vi hoy, los vi muy relajaditos, despierten, yo no aguanté hambre tres ciclos para esto. Me importa un pepino la estrategia, me importa ganar. No lo vuelvan a hacer".

