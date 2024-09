Próximamente llegará Lord of Nazarick el juego de rol basado en Overlord

Crunchyroll y A PLUS JAPAN han unido fuerzas para lanzar mundialmente Lord of Nazarick, un juego de rol por turnos basado en el exitoso anime Overlord. El juego, que estará disponible para dispositivos iOS y Android, permitirá a los jugadores sumergirse en un mundo lleno de magia, criaturas y combates estratégicos, recreando fielmente el universo de la popular serie. Los fans ya pueden preregistrarse en Google Play y App Store para no perderse el esperado lanzamiento.

Un lanzamiento global en el marco del estreno de Overlord: El reino sagrado

El lanzamiento de Lord of Nazarick coincide con el estreno de la nueva película de Overlord: El reino sagrado, lo que promete un emocionante mes de noviembre para los fans de la franquicia. Los jugadores podrán vivir la historia de Momonga, un asalariado que, tras conectarse por última vez a su MMORPG favorito, se encuentra atrapado en el mundo del juego como Ainz Ooal Gown, el Rey Hechicero. La historia de Lord of Nazarick ofrece una nueva perspectiva de este relato, con escenarios canónicos y tramas inéditas.

Lord of Nazarick se estrenará el 8 de noviembre en Latinoamérica Imagen: cortesía Crunchyroll

Características de Lord of Nazarick: Una experiencia inmersiva

El juego contará con varias funciones que harán las delicias de los fans del anime y los entusiastas de los RPG:

Historias épicas de Overlord : Los jugadores revivirán la trama del anime y descubrirán nuevas historias mientras lideran a sus ejércitos en intensas batallas.

: Los jugadores revivirán la trama del anime y descubrirán nuevas historias mientras lideran a sus ejércitos en intensas batallas. Personajes icónicos : Más de 50 personajes del anime estarán disponibles para reclutar, incluidos los guardianes de la Gran Tumba de Nazarick y las Pléyades, con más personajes añadidos en futuras actualizaciones.

: Más de 50 personajes del anime estarán disponibles para reclutar, incluidos los guardianes de la Gran Tumba de Nazarick y las Pléyades, con más personajes añadidos en futuras actualizaciones. Batallas estratégicas : Crea un equipo de personajes con cinco clases y tres atributos únicos, lo que te permitirá diseñar la fuerza más temible de Nazarick.

: Crea un equipo de personajes con cinco clases y tres atributos únicos, lo que te permitirá diseñar la fuerza más temible de Nazarick. Modo cooperativo : Únete a tus amigos para formar una alianza legendaria o participa en combates PvP para subir en las clasificaciones globales.

: Únete a tus amigos para formar una alianza legendaria o participa en combates PvP para subir en las clasificaciones globales. Exploración detallada: Visita lugares emblemáticos del anime, como la Gran Tumba de Nazarick y E-Rantel, y enfréntate a desafíos en mazmorras estilo roguelite.

Además de estas características, el juego ofrecerá impresionantes gráficos en 3D que darán vida a los personajes y escenarios de Overlord de una manera nunca antes vista en móviles.

Integración con Crunchyroll para una experiencia mejorada

Lord of Nazarick será el primer juego en implementar la función de inicio de sesión con Crunchyroll Login, una novedad que mejorará la experiencia de los usuarios de Crunchyroll Premium. Los jugadores que inicien sesión con su cuenta premium recibirán beneficios exclusivos, como acceso a recompensas adicionales dentro del juego, pases de batalla y promociones especiales en experiencias cinematográficas y de comercio electrónico de Crunchyroll.

Una franquicia con un legado creciente

Basado en la novela web de Kugane Maruyama, Overlord ha logrado convertirse en una franquicia sólida desde su adaptación al anime en 2017. Con cuatro temporadas y dos películas ómnibus, Overlord ha conquistado a una legión de fans en todo el mundo, quienes ahora podrán disfrutar de este nuevo RPG basado en la serie. La historia de Momonga, su ascenso como Ainz Ooal Gown y su dominio sobre Nazarick ha cautivado tanto a los seguidores del género de fantasía como a los entusiastas de los juegos de rol.

Sobre A PLUS JAPAN y Crunchyroll Games

A PLUS JAPAN INC., la empresa encargada de la publicación de Lord of Nazarick, es reconocida por su experiencia en la creación y distribución de juegos móviles basados en IP populares. Con sede en Tokio y una oficina en Shanghái, A PLUS JAPAN se especializa en títulos que combinan grandes franquicias con innovadoras mecánicas de juego. La compañía tiene planes de expansión a otras regiones con nuevas sucursales y títulos por venir.

Por su parte, Crunchyroll Games, encargada de la publicación en mercados como Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, y Europa, continúa ampliando su catálogo de juegos móviles basados en exitosas series de anime, ofreciendo a los fans experiencias que conectan directamente con sus franquicias favoritas.

Disponibilidad y detalles del lanzamiento

Lord of Nazarick estará disponible de manera gratuita en las plataformas iOS y Android, con opciones de compras dentro de la aplicación. Los jugadores pueden registrarse desde ya en App Store y Google Play para estar entre los primeros en explorar el vasto mundo de Overlord. El lanzamiento está programado para noviembre de 2024, ofreciendo una perfecta sincronía con el estreno de la nueva película de la franquicia, Overlord: El reino sagrado.

Este RPG promete llevar a los jugadores a vivir una experiencia inmersiva dentro del universo de Overlord, con una mezcla de estrategia, exploración y combates épicos. ¡Prepárate para liderar a tu ejército en Lord of Nazarick y convertirte en el próximo Rey Hechicero!

