PlayStation celebra su 30 aniversario con My First Gran Turismo, un título gratuito y con novedades

Sony y Polyphony Digital han anunciado el lanzamiento de My First Gran Turismo, una propuesta gratuita enmarcada en la celebración del 30 aniversario de PlayStation. Este título estará disponible a partir del 6 de diciembre de 2024 a través de PlayStation Store, invitando tanto a nuevos jugadores como a veteranos nostálgicos a experimentar la esencia de esta icónica franquicia de simulación automovilística.

Un homenaje a 30 años de historia

Desde su debut en 1997, Gran Turismo ha establecido un estándar en los simuladores de conducción, combinando un realismo detallado con una experiencia de carreras inolvidable. La saga ha vendido más de 90 millones de copias en todo el mundo y sigue siendo un referente, con títulos como Gran Turismo 7 liderando las listas en consolas modernas.

Con My First Gran Turismo, Sony y Polyphony buscan acercar la franquicia a un público más amplio, priorizando la accesibilidad sin sacrificar la esencia que caracteriza a la serie. Diseñado para jugadores de todas las edades y niveles, el título ofrece una oportunidad única para explorar las bases de la conducción virtual.

¿Qué ofrece My First Gran Turismo?

Este título no pretende ser un juego completo, sino una introducción a la experiencia Gran Turismo. Entre sus características destacan:

Modos de juego variados: incluye tres eventos de carrera, tres pruebas cronometradas y tres fases de Rally de música, un modo que combina conducción con sincronización rítmica.

Pruebas de licencia: los icónicos carnés de la saga regresan, permitiendo a los jugadores perfeccionar sus habilidades al volante.

Vehículos y circuitos emblemáticos: My First Gran Turismo cuenta con 18 coches únicos y pistas clásicas como Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway y Trial Mountain Circuit.

Además, el título está disponible tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5, pero la versión para PS5 se destaca por su compatibilidad con el sistema de realidad virtual de Sony, proporcionando una experiencia inmersiva que lleva el realismo a otro nivel.

Con modos de juego clásicos y soporte para PS4 y PS5, este título celebra tres décadas de historia en el género Imagen: cortesía PlayStation

Una apuesta estratégica de Sony

El lanzamiento de My First Gran Turismo llega en un momento crucial para PlayStation. Con la creciente competencia en el mercado de videojuegos, iniciativas como esta refuerzan el compromiso de Sony con su comunidad mientras amplían el alcance de sus franquicias más queridas. Este movimiento no solo celebra tres décadas de innovación, sino que también actúa como una estrategia para captar nuevas audiencias, especialmente entre aquellos que aún no han probado un título de Gran Turismo.

La nostalgia y la accesibilidad como pilares del éxito

Kazunori Yamauchi, creador de la saga, comentó en un comunicado que este proyecto busca rendir homenaje al legado de Gran Turismo mientras prepara el camino para una nueva generación de jugadores. "Queremos que tanto los fanáticos de siempre como los recién llegados sientan la misma emoción que definió a Gran Turismo desde el principio", expresó.

Un regalo para los fanáticos de la velocidad

Con el lanzamiento de My First Gran Turismo, Sony no solo celebra el legado de una de sus sagas más icónicas, sino que también demuestra su capacidad para innovar y adaptarse a un mercado cambiante. Este título gratuito se posiciona como un puente perfecto entre el pasado y el futuro de Gran Turismo, asegurando que su impacto perdure por muchos años más.

Un nuevo juego gratuito llega para conquistar nuevos fanáticos Imagen: cortesía PlayStation

Sin duda, My First Gran Turismo será una experiencia inolvidable para quienes deseen sumergirse en la historia y emoción de esta legendaria serie de simulación automovilística.

