Reseña Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon Ball: Sparking! Zero es la esperada cuarta entrega de la serie "Budokai Tenkaichi", lanzada en 2024 por Bandai Namco Entertainment. Este título ha generado mucha expectativa, especialmente después de la notable evolución de la franquicia en los últimos años. Aprovechando el poder del Unreal® Engine 5, el juego promete llevar la jugabilidad y las características de un juego de lucha a nuevos niveles, y en gran parte, lo logra.

Jugabilidad

La jugabilidad en Sparking! Zero se centra en combates rápidos y dinámicos, una característica que los fans esperan de los juegos de Dragon Ball. Los jugadores pueden realizar ataques estándar, disparos de ki y movimientos especiales una vez que han acumulado suficiente energía. Esto se logra golpeando al oponente o manteniendo un botón para cargar, lo que permite ejecutar poderosos ataques que pueden acabar con la salud del rival de un solo golpe.

Recuerdo esos días en los que me reunía con mis amigos de la cuadra a jugar en la PS2. A veces, me frustraba tanto intentando sacar esos combos que terminaba dañando los controles. Pero todo valía la pena cuando lograba realizar un ataque especial que sorprendía a mis oponentes. Esa emoción de vencer a un amigo en una intensa batalla era incomparable.

El regreso de un clásico: Dragon Ball: Sparking! Zero desata el poder en 2024 Imagen: cortesía Bandai Namco

El sistema de transformaciones en Sparking! Zero añade una capa estratégica que incentiva a los jugadores a pensar cuidadosamente sobre cuándo y cómo usar su ki. Sin embargo, el balance entre los personajes puede ser un desafío; algunos luchadores, debido a su lore, son inherentemente más poderosos que otros, lo que puede generar ciertas frustraciones en los combates.

Gráficos y Diseño

Los gráficos son un aspecto destacado del juego. Sparking! Zero presenta un estilo visual impresionante que respeta el legado del anime. Los entornos están diseñados para ser destructibles, lo que permite a los jugadores interactuar con el escenario de manera significativa. Cada pelea tiene lugar en locaciones icónicas, desde la Tierra hasta planetas lejanos, todos renderizados en un llamativo 3D cel-shaded. Los personajes se mueven con fluidez y cada ataque cuenta con efectos visuales que añaden emoción a la experiencia de combate.

Añade una capa estratégica que incentiva a los jugadores a pensar cuándo usa su Ki Imagen: cortesía Bandai Namco

Personajes

La lista de personajes es amplia y variada, con un total de 182 luchadores jugables. Esto incluye tanto a héroes como a villanos de diferentes sagas, desde Dragon Ball Z hasta Dragon Ball Super. La inclusión de nuevos personajes mantiene la frescura del juego, y cada uno tiene un conjunto único de movimientos y habilidades. Sin embargo, la diversidad también viene con desafíos en el balance del juego, especialmente con personajes más grandes que pueden ser tanto poderosos como difíciles de enfrentar debido a su velocidad y fuerza.

Este título ha generado mucha expectativa entre los fanáticos de la saga Imagen: cortesía Bandai Namco

Modos de Juego

Sparking! Zero ofrece una variedad de modos que aseguran que los jugadores siempre tengan algo nuevo que probar. El Modo Episodio permite revivir batallas históricas de la serie, mientras que las Batallas Personalizadas permiten a los jugadores crear y compartir sus propios combates utilizando una amplia selección de personajes y escenarios. El modo Torneo Mundial es particularmente emocionante, ya que permite a los jugadores desafiarse en varios escenarios, tanto icónicos como originales.

El modo historia invita a los jugadores a explorar la narrativa a través de los ojos de diferentes personajes. Sin embargo, las peleas son específicas para cada luchador; si eliges a Goku, solo participarás en las batallas relevantes para él. Aunque esto ofrece un enfoque único, algunos momentos pueden sentirse menos inmersivos debido a la falta de narración entre peleas.

Recuerdo que en mis sesiones de juego con amigos, a veces apostábamos láminas de los álbumes de Dragon Ball de la época. La emoción de ganar o perder no solo implicaba la victoria en el juego, sino también esas pequeñas colecciones que tanto valorábamos. Pero, claro, algunas amistades se vieron afectadas porque no todos sabían perder bien. Las peleas podían volverse intensas, y las discusiones sobre quién era el mejor jugador a menudo terminaban en risas o en un par de días de tensión.

La esperada cuarta entrega de la saga Budokai Tenkaichi llega con combates frenéticos Imagen: cortesía Bandai Namco

Dificultad y Balance

La curva de dificultad es un tema de discusión. Mientras que muchos combates ofrecen un desafío justo, algunos momentos pueden volverse frustrantes. El enfrentamiento con ciertos personajes gigantes, que combinan velocidad y fuerza desmedida, puede ser desalentador. Además, el juego permite ajustar la dificultad si se pierde demasiadas veces, lo que es útil para mantener la experiencia accesible.

Algunas críticas han surgido sobre la optimización del juego, especialmente en la versión para PC. Los problemas de frame rate y ciertos errores de cámara pueden afectar la experiencia, aunque no son suficientes para arruinar la jugabilidad general.

Banda Sonora y Actuaciones de Voz

La banda sonora y las actuaciones de voz son otros puntos altos del juego. La música incluye una mezcla de temas nuevos y versiones de melodías clásicas que resonarán con los aficionados de la serie. Las actuaciones de voz, tanto de actores nuevos como de los que regresan, aportan un aire fresco y familiar a la narrativa.

Conclusiones

Dragon Ball: Sparking! Zero es una celebración de la franquicia que combina nostalgia y modernidad. Si bien tiene sus fallas en cuanto a balance y optimización, el juego ofrece una experiencia rica en contenido y diversión. Con una jugabilidad envolvente, gráficos impresionantes y una amplia gama de personajes, es un título que sin duda atraerá tanto a nuevos jugadores como a viejos fans de Dragon Ball.

Si has estado esperando una nueva entrega de Budokai Tenkaichi, Sparking! Zero no te decepcionará. Aporta lo mejor de la serie y, a pesar de algunas imperfecciones, es un juego que promete horas de entretenimiento. Sin duda, será recordado como uno de los títulos más aclamados de la franquicia.

Calificación Dragon Ball Sparking! Zero Imagen: Volk Games

