Reseña Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

La primera impresión sobre este título podría inclinarse a ser un juego más de samuráis en Japón medieval lleno de acción y combate cuerpo a cuerpo. Lo cierto es que, si cuenta con grandes dosis de acción, pero no de la manera convencional a la que estamos acostumbrados porque tendremos que colocar en una licuadora un Hack and Slash y un juego de estrategia para conseguir la formula novedosa de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Historia

Gran historia Cortesía: Capcom

El majestuoso monte Kakufu, hogar de la Diosa, está en peligro, una sustancia oscura envuelve la montaña y su resplandeciente y pacífica vida de sus habitantes se convierten en sombras. La profanación de la sombra corrompe toda la montaña, y las doce máscaras que contienen el poder de la diosa fueron robadas. La doncella Yoshiro y su guardián Soh utilizan el poder de las máscaras, trabajando con los aldeanos rescatados para purgar la profanación realizando un ritual para restaurar la montaña a la normalidad.

Gameplay

Varios villanos Cortesía: Capcom

Hay dos momentos claves en cada misión, los ciclos del día y la noche. Durante el día exploraremos las aldeas en busca de objetos que nos ayudarán en la noche y tendremos que purgar las profanaciones para liberar a los aldeanos a quienes podremos asignar un rol para enfrentar los enemigos de la noche, como piezas de ajedrez tendremos que colocarlos estratégicamente para evitar que las hordas de enemigos afecten a la doncella Yoshiro, el objetivo es guiar a la doncella a las puertas torii para purificar las aldeas. El protagonista llamado Soh, el guardián de la doncella, nuestro personaje principal, cuenta con diferentes mecánicas de ataque y defensa que debemos combinar para derrotar cada oleada de enemigos y deberá trabajar en conjunto con los aldeanos para evitar a toda costa que la doncella sea atacada, en este punto entra en juego un nuevo género de videojuegos, los Tower Defense. A medida que purificamos las aldeas, encontraremos más roles para asignar a los aldeanos, jefes más poderosos y nuevas maneras de defender a la doncella.

Un detalle curioso en su jugabilidad son las perspectivas de las cámaras, si colocamos la cámara del personaje de lado, nos da la sensación de estar jugando un videojuego de plataformas clásico, pero si rotamos la cámara, tendremos una perspectiva más tridimensional de todo el espacio para poder dirigirnos en la dirección correcta.

Banda Sonora

Los videojuegos con ambientación en el continente asiático logran transportarnos a las tierras orientales ofreciéndonos un poco de su cultura en cada paso que damos, y en Kunitsu-Gami: Path of the Goddess no es la excepción, al contar con la dualidad del día y la noche, la tranquilidad y la acción, en la ambientación musical se marca claramente cada momento, si estamos explorando o armando la estrategia nos hace sentir de una forma más calmada, pero cuando llega la noche, se torna en un tono más vibrante y logra sumergirnos en la acción frenética de cada combate. Todo esto acompañado de los efectos de sonido que sin duda acompañan bien cada sablazo que damos.

Apartado gráfico

Habilidades únicas Cortesía: Capcom

Si en la banda sonora se destaca por su ambientación asiática y tradicional, en los entornos y personajes no se queda atrás, gráficamente es un juego de gran brillo y llamativo, que, a pesar de no contar con extensos mapas, logra transmitir los elementos de una aldea tradicional, esto sin contar con el vestuario, armas y elaborados enemigos salidos de cualquier pesadilla. Conceptualmente logra crear una gran atmosfera ya sea durante las misiones en el día como en la noche.

Conclusión

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess es una novedosa apuesta a un videojuego con ambientación japonesa que combina la acción de un Hack and Slash con elementos de estrategia, algo poco común de encontrar, pero algunos jugadores puede que encuentren la fórmula de despejar las aldeas un poco repetitiva y tediosa.

Calificación Kunitsu-Gami: Path of the Goddess VolkGames

