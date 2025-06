State of Play – Junio 2025: Todos los anuncios y fechas

En un panorama donde las consolas luchan por mantener la atención tras años de lanzamientos escalonados, este State of Play arrancó con una carta ganadora: Astro Bot. Y aunque no fue un “mic drop” inmediato, sí fue una apertura que evidenció el tono general del evento: PlayStation quiere volver a ser “la casa de las experiencias memorables”.

El nuevo contenido para Astro Bot, con su estética cuidada, referencias a franquicias icónicas y jugabilidad accesible pero adictiva, sirvió como un primer recordatorio de que las joyas internas de Sony pueden brillar si se les da espacio. El anuncio del DualSense edición limitada “Smiley Bot” fue la cereza nostálgica que, aunque menor, suma a ese enfoque de identidad de marca.

Nostalgia pura, pero con mejoras reales

El plato fuerte para muchos fue la confirmación de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, una remasterización cuidada de uno de los mejores RPG tácticos de la historia. Su llegada este 30 de septiembre no solo marca el regreso de una leyenda, sino que además lo hace con mejoras visuales, doblaje, nueva UI y accesibilidad moderna. Square Enix parece entender, al fin, que hay una audiencia esperando estos juegos —y dispuesta a pagar por ellos— si se los presenta con respeto.

Lo mismo aplica para Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, que mostró gameplay más detallado, confirmando su fecha para el 28 de agosto. El regreso del minijuego Snake vs Monkey fue un golpe directo a la nostalgia, pero también un mensaje claro: este remake quiere rescatar la esencia Kojima sin pretender ser su sombra.

En esa misma línea llega la Mortal Kombat: Legacy Kollection, con más de 20 títulos clásicos y un documental incluido. Una carta de amor a los fans de la vieja escuela, perfecta para enganchar a nuevas generaciones justo cuando MK1 aún respira fuerte en el competitivo.

Nioh 3 y el valor del “juega ya”

Uno de los momentos más valiosos del evento fue el anuncio de Nioh 3, que no solo mostró avances sólidos, sino que lanzó demo inmediata. Esta práctica, que se ha perdido con los años, demuestra confianza en el producto y construye comunidad a través de la experiencia directa. Dos estilos de combate (Samurái y Ninja), gráficos afilados y animaciones más fluidas marcan una evolución clara frente a sus predecesores.

Silent Hill f: la cara más arriesgada del evento

Konami se la juega con Silent Hill f, una entrega que mezcla narrativa visual con terror japonés en un formato más experimental que tradicional. Llega el 25 de septiembre y, aunque su estilo divisivo no gustará a todos, sí representa una apuesta refrescante en medio de tantos refritos. La estética de origami carcomido, la ambientación opresiva y el ritmo pausado lo alejan de los survival clásicos, pero podrían convertirlo en una joya de culto.

Nuevas IPs: creatividad con matices

En un mundo donde las secuelas dominan, es justo reconocer a los juegos que se atreven a ser nuevos. Cairn —un simulador de escalada con survival minimalista— fue una de las joyas ocultas. El enfoque en el cuerpo como mecánica principal recuerda a Getting Over It, pero con una dirección artística más orgánica y emocional. Llega el 5 de noviembre con demo disponible desde ya.

Romeo is a Dead Man, lo nuevo de Grasshopper Manufacture, fue el segmento más bizarro y japonés del show: ciencia ficción, viajes en el tiempo y acción ridícula en la mejor tradición de No More Heroes. Puede que no sea masivo, pero es el tipo de rareza que solo Japón puede entregar con tanto desparpajo.

Marvel Tōkon y el regreso del anime fighter

Si algo levantó hype inesperado fue MARVEL Tōkon: Fighting Souls, un juego de peleas 3v3 desarrollado por Arc System Works. La fórmula tipo Dragon Ball FighterZ, aplicada a personajes como Doctor Strange, X-23 y Moon Knight, apunta a un futuro competitivo con visuales de lujo. Aún sin fecha, pero con un tráiler sólido que puso a todos a hablar.

VR y periféricos: guiños a nichos fieles

Thief VR: Legacy of Shadow fue otro intento de darle vida al PS VR2, con una propuesta de sigilo inmersivo que revive la saga olvidada. También se mostró el nuevo joystick de pelea Project Defiant, que apunta a la escena fighting con wireless y compatibilidad PC/PS5. Son productos para públicos específicos, pero bien presentados.

PS Plus sigue apostando por el archivo

Aunque sin bombazos, la actualización del catálogo retro sigue firme. Llegan Deus Ex de PS2, Twisted Metal 3 y 4, y pronto Resident Evil 2 y 3: Nemesis. Es claro que Sony quiere convertir PlayStation Plus en una “biblioteca jugable”, aunque aún falta más consistencia en las entregas.

Este State of Play mostró que Sony está en modo ajuste fino. Menos CG, más fechas concretas, demos para jugar y apuestas tanto en lo clásico como en lo nuevo. La compañía parece enfocada en reconectar con su base y atraer a nuevos públicos sin prometer mundos imposibles.

