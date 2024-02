The Last of Us III: se confirmó la llegada de una nueva entrega por parte de Naughty Dog

Este viernes 2 de febrero, se publicó Grounded II: Making The Last of Us II, un documental que narra el proceso de creación del famoso juego que fue llevado a una serie en HBO. Sin embargo, en el video, se dieron grandes sorpresas.

Entre ellas, la confirmación de una tercera entrega de The Last of Us, por parte del propio Neil Druckman, director de los primeros juegos, varios episodios de la serie y copresidente de Naughty Dog. En una de las preguntas, aseguró que es posible ver “una parte más de esta historia”.



Esta noticia, emocionó a la comunidad, luego de que pasaran años sin conocer indicios de una tercera entrega, pese al reciente lanzamiento de la remasterización de la secuela para PlayStation 5 y la nueva temporada de la serie protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal.

No tengo una historia, pero sí tengo ese concepto que, para mí, es tan emocionante como I, tan emocionante como II, es algo único, pero tiene esta línea de conexión para los tres. Así que parece que probablemente haya un capítulo más en esta historia Neil Druckman