Reseña: The Last of Us Part II Remastered

Por fin tenemos en nuestro poder The Last of Us Part II Remastered. Esta entrega llega a la consola PlayStation 5 para poder revivir, o bueno para algunos, jugar por primera vez la historia de Joel y Ellie con mejores gráficos, nuevos modos de juego y explorar al máximo nuestros controles DualSense.

Resumen sin spoilers

The Last of Us Part II Remastered está basado unos cuatro años después de lo sucedido en la primera entrega, recordemos que Joel y Ellie después de recorrer todo el país que está ambientado en un mundo postapocalíptico y llegar a su destino, el cual para Joel no era lo que esperaba, logró escapar con Ellie antes de ser asesinada a manos de un grupo que buscaba una cura.

Ya en el refugio llamado Jackson, nuestros protagonistas siguieron con sus vidas, eso sí, con nuevos amores y con el fantasma de su pasado no dejándolos convivir tranquilos.

Lo que ellos no sabían era que uno de esos fantasmas llegaría hasta estas frías y lejanas tierras para cobrar venganza y así dar un giro repentino en la vida de Ellie. Pero bueno no hablemos más de la historia, hablemos de las nuevas características que nos trae esta remasterización y nuestro pequeño análisis.

Mejoras gráficas

En este apartado no se nos presenta gran cambio, ya que la mejora gráfica a PS5 solo se nota un poco en las texturas y algunos movimientos de los personajes, en general tienen que tener un ojo muy entrenado para notarlos.

Jugarlo en 4k fue algo que muchos queríamos para esto se nos presenta dos modos de video, rendimiento y fidelidad, ambos en 4K, pero uno con tasa de refresco de 30 y el otro con 60 FPS.

Captura / The Last of Us Part II Remastered

Nuevos modos de juego

Acá es donde llega lo interesante de esta entrega, pues Naughty Dog nos trae varias cosas nuevas para mejorar un poco más la experiencia y conocer más esta entrega.

Nuevos niveles perdidos: así es en esta ocasión podremos jugar tres niveles que no llegaron a la versión de PS4; antes de jugarlos podemos ver comentarios de Neil Druckmann, y durante el tiempo que los juguemos tendremos la oportunidad de escuchar comentarios de los desarrolladores. Está bien poderlos jugar, pero en realidad no aportan mayor cosa a la historia.

Tocar la guitarra: algo que para muchos puede ser un poco aburrido, para nosotros es algo que queríamos desde su versión de PS4. Ahora podremos tocar algunos instrumentos de cuerda con nuestros personajes y hasta con el maestro Gustavo Santaolalla, sí señores el compositor de la música de las dos entregas, muchos podrán demostrar sus habilidades y tocar un sinfín de melodías desde sus controles.

Captura / The Last of Us Part II Remastered

Modo sin retorno : esta es la novedad de esta entrega, nos traen un modo de juego de supervivencia en solitario, en donde podremos jugar con hasta 10 personajes de la entrega. El juego es sencillo, solo debemos recorrer distintos lugares con diferentes dificultades para poder cumplir algunas misiones y así desbloquear personajes o contenido.

También podrán jugar un recorrido el cual tendrá una tabla de clasificatoria y así poder ver quién es el mejor o más rápido en cumplirlo completo.

Progreso y upgrade: para los jugadores que tengan la versión física o digital de juego, pueden pasar a esta versión en sus consolas solo por 10 dólares, si su juego es físico no se preocupen, el disco de PS4 funciona perfecto en esta consola.

Pero si quieren jugar desde donde lo dejaron o recuperar sus trofeos, solo deben tener una copia de su proceso en formato USB, si lo jugaron en PS4 o en la misma PS5 o en la nube si lo jugaron en la nueva generación.

Captura / The Last of Us Part II Remastered

Conclusión

The Last of Us Part II Remastered para PS5 es una muy buena actualización para esta generación de consolas, logrando tiempos de carga muchos más rápidos para que los nuevos jugadores puedan disfrutar de esta joya de PlayStation. No duden en jugarlo y aprovechar las cosas nuevas que nos presentan.