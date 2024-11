Todo lo que trae PlayStation Plus para diciembre: juegos y grandes sorpresas

PlayStation Plus ha revelado los juegos mensuales que estarán disponibles en diciembre, ofreciendo opciones para todos los gustos: It Takes Two, Aliens: Dark Descent y Temtem. Además, Sony celebra el 30 aniversario de PlayStation con actividades especiales para sus suscriptores, como torneos, descuentos exclusivos y pruebas premium.

1. It Takes Two (PS4, PS5)

Este galardonado juego de aventuras cooperativo ofrece una experiencia única diseñada exclusivamente para jugar en pareja. Controlarás a Cody y May, una pareja transformada en muñecos mágicos, que deberá resolver ingeniosos desafíos en un mundo lleno de sorpresas y humor. Juega en línea o en modo de pantalla dividida con un amigo gracias al Friend's Pass gratuito. Perfecto para quienes buscan una narrativa emotiva combinada con mecánicas innovadoras.

2. Aliens: Dark Descent (PS4, PS5)

Sumérgete en un juego de estrategia en tiempo real ambientado en el icónico universo de Alien. Liderarás un escuadrón de marines coloniales mientras enfrentan xenomorfos, operativos rebeldes y otras amenazas en la luna Lethe. Cada decisión cuenta, ya que la muerte es permanente y los enemigos se adaptan a tus movimientos. Ideal para los fanáticos de la estrategia y la acción tensa.

3. Temtem (PS5)

Explora el Archipiélago Airborne, captura criaturas únicas llamadas Temtem y enfréntate a otros jugadores en este RPG multijugador masivo. Con un enfoque en la exploración, el combate estratégico y el intercambio, Temtem es perfecto para quienes disfrutan de juegos de colección de criaturas. Lucha contra el Clan Belsoto y conviértete en el mejor domador en esta vibrante aventura.

Otras actividades de diciembre en PlayStation Plus

Además de los juegos mensuales, PlayStation celebra su 30 aniversario con eventos y beneficios especiales:

Eventos gratuitos, pruebas exclusivas y torneos en un diciembre cargado de sorpresas Imagen: cortesía PlayStation

4. Fin de semana multijugador gratuito (6-8 de diciembre)

Podrás jugar en línea sin necesidad de una membresía de PlayStation Plus. Una gran oportunidad para disfrutar el modo multijugador de tus títulos favoritos.

5. Torneos de eSports (6-8 de diciembre)

Compite en juegos como EA Sports FC 25, Tekken 8, NBA 2K25 y Mortal Kombat 1. Los participantes podrán ganar avatares y premios especiales. Inscríbete a través de PlayStation Game Hub.

Juegos que prometen diversión para todos los gustos, disponibles para PS4 y PS5 Imagen: cortesía PlayStation

6. Clásicos Premium para diciembre

A partir del 10 de diciembre, los suscriptores Premium podrán disfrutar de títulos emblemáticos como:

Sly 2: Band of Thieves

Sly 3: Honor Among Thieves

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

Un mes lleno de opciones, desde cooperativos premiados hasta clásicos inolvidables Imagen: cortesía PlayStation

7. Prueba premium: Warhammer 40K Space Marine 2

Si eres miembro Premium, accede a una prueba exclusiva de este juego de acción y ciencia ficción a partir del 3 de diciembre.

8. Sorteo 30 aniversario (10-23 de diciembre)

Participa para ganar una membresía de PlayStation Plus Premium por 30 meses. Solo necesitas jugar cualquier título del catálogo de clásicos para calificar.

9. Descuentos del 30 % en películas (3-9 de diciembre)

Disfruta de éxitos como Spider-Man: Into the Spider-Verse y Uncharted con un descuento exclusivo en la app Sony Pictures Core.

10. Créditos de películas gratis (10 de diciembre - 10 de enero)

Compra una membresía de 12 meses y obtén créditos para disfrutar de películas épicas como Venom y Gran Turismo en Sony Pictures Core.

Recuerda añadir a tu biblioteca los títulos de noviembre (Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Ghostwire: Tokyo y Death Note Killer Within) antes del 2 de diciembre.

Celebra el 30 aniversario de PlayStation con todo lo que ofrece para sus suscriptores de PlayStation Plus.

