Video Juegos Sinfónico llega a Bogotá

El próximo 27 de julio, el majestuoso Teatro Jorge Eliécer Gaitán se llenará de la magia de los videojuegos con "Video Juegos Sinfónico". Te invitamos a encender tu consola, alistar los controles y recordar los mejores trucos, porque esta sinfonía gamer promete ser una experiencia inolvidable.

Con una selección impresionante de intros, canciones y recuerdos de los videojuegos más emblemáticos, este evento reunirá a 45 músicos de una banda sinfónica, un coro de 25 personas y una banda de rock, todos en vivo para revivir los mejores éxitos del ayer y hoy.

Un repertorio de leyenda: de Zelda a GTA

Prepárate para una noche única donde la música de Zelda, Mario Bros, Halo, Fortnite, GTA, Donkey Kong, The Last of Us y muchos más, cobrará vida como nunca antes. La combinación de una orquesta sinfónica, un coro poderoso y una banda de rock promete llevarnos a través de un viaje musical épico, que resonará en los corazones de gamers y melómanos por igual.

Publicidad

Cada nota, cada acorde, traerá a la memoria los momentos más icónicos de nuestros juegos favoritos, haciendo de esta velada un evento imperdible.

Te puede interesar: Disney Speedstorm la nueva temporada del Free-to-Play confirma su fecha de estreno

Publicidad

Un acontecimiento inolvidable:

Si disfrutaste del "Ánime Sinfónico", ahora es el momento de demostrar tus mejores técnicas en el "Video Juegos Sinfónico". Esta es tu oportunidad para vivir una noche mágica llena de música y nostalgia, donde los videojuegos se encuentran con la sinfonía en un espectáculo sin precedentes. No dejes pasar esta ocasión única y asegúrate de estar allí para ser parte de un evento que marcará la historia del entretenimiento gamer en Bogotá.



¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.