Calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá está empeorando: ojo a las recomendaciones

La situación por la calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá es compleja. Este miércoles, 6 de marzo, 15 de las 19 estaciones de monitoreo amanecieron en color naranja.



Debido a esta situación, autoridades y expertos recomiendan a mujeres, adultos mayores, niños menores de 5 años y también a personas con problemas respiratorios tomar las precauciones necesarias.

“La recomendación a la población es básicamente dirigida a grupos sensibles, o sea mujeres embarazadas, adultos mayores o personas que tengan preexistencias médicas delicadas, que no estén expuestos mucho tiempo al aire libre, pero no quiere decir que entonces la gente no pueda estar caminando o que se tengan que parar en este momento las actividades, porque acuérdense que esto se evalúa día a día”, explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Por su parte, la epidemióloga Yésica Giraldo insistió en que “la contaminación ambiental y la mala calidad del aire pueden tener repercusiones en la piel, toda vez que afectan directamente la barrera cutánea que está conformada por esa flora bacteriana. Además, allí también hay presencia del sistema inmunológico y puede desencadenarse alguna alteración inflamatoria”. Así las cosas, indicó que los ciudadanos pueden tener irritación, enrojecimiento y cambios en la pigmentación (manchas).



Es de recodar que en este momento, por la calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá, hay un estado de prevención y autoridades locales estudiarán este miércoles si es necesario elevar este nivel.

En el Valle de Aburrá continúan las restricciones para los vehículos de carga pesada.

De otro lado, se ha recomendado a las empresas implementar el teletrabajo y también a los colegios la educación virtual.